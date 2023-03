Valladolid acogerá una actividad del Festival literario de Jaipur en el año del 20 aniversario de Casa de la India

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Casa de la India celebrará a lo largo de todo el año 2023 el 20 aniversario de su creación con diversas acciones, entre las que se ha destacado que Valladolid acogerá el próximo mes de junio una actividad del Jaipur Literatura Festival, considerado el más importante de Asia.

La Casa de la India de Valladolid ha acogido este viernes la presentación del 20 aniversario de la creación de la Fundación que la ampara --la sede actual se inauguró en 2006--, en un acto en el que han estado presentes el embajador de India en España, Dinesh K. Patnaik; el rector de la UVA y actual presidente del Patronato de la Fundación, Antonio Largo Cabrerizo; el alcalde de Valladolid y vicepresidente, Óscar Puente, y también el director de la Casa de la India, Guillermo González; la vicerrectora de Internacionalización, Paloma Castro, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Ana Redondo.

La edil vallisoletana ha explicado algunos de los eventos especiales que tendrán lugar en la capital vallisoletana para celebrar esta efeméride, que convertirá a la India en "la protagonista de las citas culturales más importantes auspiciadas por el Ayuntamiento de Valladolid durante 2023".

Así, además de ser país invitado en el festival de cine Seminci --del 22 al 29 de octubre--, el Campeonato Mundial de la Tapa --del 6 al 8 de noviembre-- y la Feria del Libro, en el marco de este último evento Valladolid acogerá "por primera vez en España una edición del famoso Jaipur Literature Festival", considerado como el festival literario más importante de Asia.

Tendrá lugar entre el 2 y el 4 de junio con el lema 'Las Palabras son Puentes', con la participación de "destacadas figuras literarias y del mundo de la cultura de la India, España y Latinoamérica".

Antes de todo ello, las actividades arrancarán el sábado 18 de marzo en una jornada de apertura a la calle con talleres y actuaciones de música y danza en su sede en calle Puente Colgante 13.

Además, según ha apuntado la concejal Ana Redondo el Ayuntamiento está "muy cerca" de instalar una estatua de Rabindranath Tagore cerca de la biblioteca del Campo Grande, el espacio verde más emblemático de la ciudad.

En el plano académico y en coordinación con la Universidad de Valladolid y el Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), durante este año 2023 se inaugurará el Centro de Estudios e Investigación Rabindranath Tagore en la Facultad de Comercio, donde se ubica el CEA (Centro de Estudios de Asia) de la Universidad de Valladolid, que albergará la colección bibliotecaria Rabindranath Tagore de José Paz, una de las mayores colecciones del mundo en esta materia.

Además, Paloma Castro ha añadido que se renovarán las Cátedras del ICCR, únicas en España: la Cátedra de Lengua Hindi y la Cátedra Rabindranath Tagore de Estudios Indios Contemporáneos, ambas en la Universidad de Valladolid; y se organizará en otoño con el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid un curso sobre cultura, artes y sociedad de la India.

La Fundación Casa de la India cumplirá 20 años concretamente el próximo 17 de marzo, ya que en esa fecha de 2023 la República de la India, a través de la Embajada de la India en Madrid, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid, firmaron el protocolo para su creación. En 2014 se unió el Consejo Indio de Relaciones Culturales del Gobierno de la India.

Por ello, en el acto celebrado este viernes en la Casa de la India han estado representantes de instituciones de la ciudad que participaron en el Patronato en su Fundación o en los años posteriores, como el exrector de la UVA Jesús María Sanz Serna, o las exconcejales del Ayuntamiento Mercedes Cantalapiedra y Angelines Porres.

El actual alcalde socialista ha tenido unas palabras de saludo especial a su predecesor en el cargo, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, que era regidor en el momento de la creación de la Fundación y que hoy no ha podido asistir por problemas de salud.

Tanto Puente como el embajador del país del subcontinente asiático han destacado que la Casa de la India es el tercer centro cultural de la India que se abrió en Europa amparado por el Gobierno de la India, tras el Nehru Center de Londres y el Tagore Zentrum de Berlín.

Eso sí, Patnaik ha matizado que en el caso de la Casa de la India la fórmula es "público-privada" mediante una Fundación y ha asegurado que actualmente los centros de Londres y París, que pertenecen íntegramente al Gobierno de la India, "miran a Valladolid" para seguir su modelo de colaboración.

El representante diplomático ha reconocido que hace 20 años poca gente en la India pensaba que este centro iba a ser "tan importante", pero en estos 20 años se ha demostrado que ha podido "aportar mucho" a la intensificación de las relaciones España-India a través de la cultura.

De hecho, ha comentado que cuando presentó sus credenciales como embajador al Rey Felipe VI, éste le reconoció que tenía interés por visitar en algún momento la Casa de la India, un centro en el que en su día estuvo su madre la Reina Sofía, por lo que Patnaik ha manifestado que espera que "en un futuro próximo" se pueda hacer realidad esa visita real.

Tanto el embajador como Óscar Puente han agradecido la labor al frente de la Casa de la India de Guillermo González. Así, Óscar Puente ha enfatizado que en estos 20 años por la Fundación han pasado "al menos cuatro embajadores, cinco rectores de la UVA y dos alcaldes", pero sólo ha habido un director.

El embajador del país indio le ha deseado "otros 20 años" al frente de este centro, a lo que Óscar Puente ha añadido en tono de broma que "va a ser el Jordi Hurtado de las relaciones España-India".

En el acto se ha repasado algunos de los hitos culturales y en las relaciones España India que se han vivido gracias al centro, como la colaboración en la producción teatral indo-española 'Kijote Kathakali', exposiciones como 'Satyajit Ray: meditaciones sobre la India', 'Ravi Shankar: a life in music', 'The Beatles and India', 'Bajo la sombra del árbol baniano: la Escuela de Rabindranath Tagore' y 'Flamenco India de Carlos Saura'.

Y entre las citas culturales de carácter itinerante la Casa de la India también se ha dado a conocer en Madrid y otras ciudades de España con el festival bienal 'India en Concierto' y la muestra de cine independiente 'Indialndie'.

También la Casa de la India ha acogido visitas de representantes del Estado español como la Reina Sofía o ha acogido el Patronato de la Fundación Consejo España-India.