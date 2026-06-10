Valladolid acogerá el V Desfile de Moda Solidario de la AECC en Vallsur este sábado

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur acogerá el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 19.30 horas, el V Desfile de Moda Solidario organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valladolid, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor de la entidad en la provincia.

Durante el evento se presentarán prendas diseñadas por Yolanda Sobrino, voluntaria de la asociación en Serrada (Valaldolid), que han sido confeccionadas junto a otras voluntarias de la junta local. En la pasarela participarán 28 personas, entre ellas varios niños, todos ellos voluntarios.

Asimismo, la organización ha preparado una falda sobre un maniquí en la que los asistentes podrán colocar claveles rosas.

El acto contará con la presencia de representantes de distintas juntas locales de la AECC en la provincia, así como de representantes institucionales.

Esta iniciativa alcanza su quinta edición tras pasar por municipios como Serrada, Villalar de los Comuneros y Medina de Rioseco.

ACTUACIÓN MUSICAL

Tras el desfile tendrá lugar la actuación del grupo vallisoletano Kiss Duo Music, integrado por Tamara Mena y David Calzada, que ofrecerán un repertorio con clásicos internacionales, baladas y temas actuales de pop y música de baile.

La entrada tendrá un precio de 1,50 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Las personas que no puedan asistir podrán colaborar a través de una Fila 0.

Además, se celebrará un sorteo solidario con papeletas disponibles en la recepción de Vallsur y durante el desfile, con la colaboración de los establecimientos Olibher, Normal, Greenwich, Forum Sport y Hawkers.