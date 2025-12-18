Valladolid acogerá a finales de año a cerca de 2.000 jugadores en la Copa de España alevín e infantil de voleibol

Mayte Martínez, durante la presentación del campeonato. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un año más Valladolid será el epicentro del voleibol de base con la celebración de la Copa de España alevín e infantil que reunirán a cerca de 2.000 deportistas en una competición que arrancará el 27 de diciembre y concluirá el día 30.

Un total de 671 partidos están previstos que se disputen en las 12 instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Valladolid, con cifras que dan valor a la envergadura del evento: 208 equipos, 80 árbitros, 65 voluntarios y un total de 40 pistas de juego, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Además, el lunes 29 de diciembre a las 19.00 horas el pabellón Pisuerga acogerá la Supercopa de España masculina, que enfrentará al conjunto canario del Guaguas Las Palmas con los sorianos del Grupo Herce.

Esta Copa de España de voleibol llega tras el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Fundación Municipal de Deportes, y la Real Federación Española de Voleibol, y que garantiza que dicha competición se celebrará en nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Asimismo ha sido "vital" el apoyo imprescindible, tanto de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, como de la Sociedad Mixta, así como de la Asociación de Hoteleros de Valladolid. .

En la presentación de la Copa de España alevín e infantil han estado presentes la concejala Mayte Martínez, el presidente de la Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, y el presidente de la Federación de Castilla y León, Jesús Soria, además de Gabriel Ureta, en nombre de la Concejalía de Turismo y Francisco de Frutos, presidente de la asociación hotelera.

Mayte Martínez ha valorado el evento, por la magnitud de sus cifras, ya que habrá "a 61 equipos alevines y 147 infantiles". Además, ha recordado que es una competición "donde se pone en valor la competición en sí pero también otros aspectos como la diversión o el compañerismo".

La concejala de Deportes ha recordado que es uno de los eventos "más vistosos que se celebra en los últimos años en Valladolid", justo a las puertas de esa capitalidad europea de 2026, y se ha felicitado por el convenio firmado con la Federación Española "que garantiza la continuidad en próximas ediciones" en la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Federación Española ha reconocido que es "una actividad que tiene un valor turístico, incluso con un mayor alcance que el deportivo". "Serán 2.000 los jugadores que, en muchos casos, participarán por primera vez en una competición nacional y eso es algo que no se olvida nunca", han añadido.

Felipe Pascual ha recordado que en la Copa de España hay una vertiente de promoción "muy importante, en un deporte que ha crecido mucho en los últimos años. "De hecho, somos el deporte colectivo que más ha crecido en nuestro país en las últimas temporadas", ha apostillado.

Por último, el máximo responsable del voleibol español ha afirmado que la Copa de España se verá reforzada en esta ocasión por esa Supercopa de España, "con la presencia en Valladolid de los dos mejores equipos de la Superliga masculina".