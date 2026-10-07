Valladolid acogerá la IX Conferencia Iberoamericana de Transporte e Infraestructuras este jueves y viernes

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recibirá este jueves a sus homólogos del ramo y resto de delegaciones de los países iberoamericanos en la IX Conferencia Iberoamericana de Transporte e Infraestructuras, que se celebrará en Valladolid este 8 y 9 de octubre.

Se trata de un encuentro sectorial, organizado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en el que los titulares de Transportes abordarán los retos más inmediatos del sector en los 22 estados que conforman la Comunidad Iberoamericana.

La Conferencia se desarrollará a lo largo de dos jornadas, con diferentes sesiones ministeriales que se articularán en torno a bloques temáticos como la conectividad y la cohesión territorial, por un lado, y la resiliencia y la seguridad de los sistemas de transporte, por otro.

Asimismo, durante la IX Conferencia se presentará el Foro Portuario Iberoamericano, un espacio estable de cooperación, diálogo e intercambio de experiencias en materia portuaria, según ha informado el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

En colaboración con ICEX, el Ministerio acogerá igualmente, en el marco de este encuentro, una reunión del Foro Empresarial Iberoamericano de Transporte e Infraestructuras, donde responsables públicos y empresas vinculadas al sector debatirán sobre los grandes proyectos, la financiación y los desafíos comunes de la región.

En concreto, la actividad comenzará el jueves con el Foro Empresarial Iberoamericano de Transporte e Infraestructuras en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las 10.30 horas, y se trasladará ya en la noche, a las 21.00 horas, a Valladolid con la presentación del Foro Portuario Iberoamericano en el Palacio de Villena de la ciudad del Pisuerga.

El viernes, la cita continuará a las 9.30 horas con una sesión ministerial sobre conectividad y cohesión territorial y a las 11.00 horas se llevarán a cabo las reuniones bilaterales, para dar paso después, a las 11.30 horas, a la sesión ministerial sobre resiliencia y seguridad en los sistemas de transporte.

La jornada concluirá con la declaración institucional del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Palacio de Villena.