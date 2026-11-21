VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá del 28 de noviembre al 5 de enero la propuesta artística 'La Estrella que trajo la Navidad', una exposición en la que 330 toneladas de arena se transformarán en impresionantes esculturas monumentales.

La Plaza de Toros de la ciudad se convertirá en un universo navideño lleno de magia, arte y fantasía, con un recorrido de siete escenas que narran el viaje de una estrella hasta Valladolid.

Un equipo de escultores internacionales trabajará durante noviembre para dar forma a espectaculares figuras, personajes navideños y monumentos emblemáticos de la ciudad, y crear una experiencia cultural dirigida a toda la familia.