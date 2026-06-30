Valladolid acogerá la reunión del Patronato de la Fundación Cotec el próximo 1 de dicembre

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (dcha) saluda al Rey Felipe VI en el marco de la reunión institucional de la Fundación Cotec. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el próximo 1 de diciembre la reunión del Patronato de la Fundación Cotec, tal y como se ha concretado en la reunión institucional de esta entidad.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participó en Madrid este lunes en esta reunión junto a el Rey Felipe VI, en la que se concretó la designación de Valladolid como sede de este encuentro.

La designación, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, constituye "un importante reconocimiento a la apuesta de la ciudad por un modelo de crecimiento basado en la innovación, el talento, la colaboración entre instituciones, empresas, universidades y centros de investigación, así como por el impulso de políticas públicas orientadas a generar nuevas oportunidades de desarrollo".

La Fundación Cotec, una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a los avances en innovación, es según ha destacado el Consistorio "una de las instituciones de mayor prestigio y proyección en España en el ámbito de la innovación".

Desde hace más de tres décadas promueve el análisis, el debate y la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a fortalecer la capacidad innovadora del país, reuniendo en su Patronato a representantes del mundo empresarial, académico e institucional.

La Presidencia de Honor corresponde el Rey Felipe VI, "reflejo de la relevancia que esta entidad tiene en el impulso de la innovación como motor de progreso económico y social".

La candidatura de Valladolid para albergar esta reunión fue presentada durante la sesión del Patronato celebrada el 24 de junio de 2025 en la que el Ayuntamiento ha aseverado que mostró las "capacidades de la ciudad para acoger un encuentro de esta relevancia, destacando su ecosistema innovador, su tejido empresarial, su potencial universitario y su creciente protagonismo en sectores estratégicos vinculados a la transformación tecnológica".

La celebración del Patronato de la Fundación COTEC en Valladolid, consideran, "supondrá una oportunidad para situar a la ciudad en el centro del debate nacional sobre innovación, competitividad y desarrollo, favoreciendo el intercambio de conocimiento entre los principales actores del ecosistema innovador español y reforzando la proyección de Valladolid como una ciudad comprometida con el futuro, la sostenibilidad y el progreso".