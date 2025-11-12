Valladolid acogerá desde este sábado la Feria del Coleccionismo que estrena ubicación en el Colegio San José Jesuitas

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se prepara para acoger, un año más, la XIX Edición de la Feria de Coleccionismo de Valladolid - Castilla y León, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre, un "tradicional" encuentro reunirá a expositores y aficionados de toda España en un ambiente "festivo, familiar y educativo" y que este año estrenará nueva ubicación, el claustro del Colegio San José Jesuitas.

Este emblemático espacio refuerza dos de las señas de identidad más destacadas del evento: "su carácter familiar y pedagógico, como expresión de la cultura popular y la memoria colectiva", señalan desde la organización a través de un comunicado.

La feria abrirá sus puertas el sábado 15 de noviembre en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo 16 de noviembre de 11.00 a 15.00 horas. La entrada será libre para todos los visitantes.

Según explica el presidente de la Asociación para la Organiación de Ferias, Cerámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga (Asofed), Carlos Ramírez los visitantes "podrán disfrutar de una amplia oferta de objetos de colección procedentes de distintas comunidades autónomas".

Entre ellos, se incluirán piezas relacionadas con Playmóbil, Lego, Star Wars, muñecas, juguetes antiguos, antigüedades, coleccionismo musical y cinematográfico, monedas, sellos y álbumes de cromos, entre muchos otros.

"Miles de artículos únicos que harán las delicias tanto de los coleccionistas más veteranos como de quienes se acercan por primera vez a este apasionante mundo", añaden desde la asociación.

La programación se completará con actuaciones de 'Ferris el mago', que llevará su espectáculo de magia e interacción con el público al claustro del colegio el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, "llenando el recinto de ilusión y diversión".

La solidaridad tendrá un papel destacado en esta edición con la presencia del expositor 'Carolina Purpurina', una colección de libros infantiles de aventuras que mezcla humor, misterio y valores sociales, con el objetivo de "sensibilizar al público sobre las enfermedades raras".

Su autora, Isabel Plantinet, una joven escritora de tan solo 10 años, ha reconocido que será "muy especial dedicar libros en un entorno como este, donde se unen la pasión por la literatura y por el coleccionismo de juguetes antiguos". "En nuestro segundo libro hablamos precisamente de esta afición en uno de sus capítulos", ha añadido.

"Además de las firmas de libros, en el expositor se podrán encontrar objetos y juguetes de los años 80 y 90, así como merchandising solidario cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Tubb4a, para apoyar la investigación y la recaudación de fondos contra la leucodistrofia", señala la coautora de la saga de libros, Laura Rivera Casares.