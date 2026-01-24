Valladolid y Albacete unen fuerzas para impulsar la gastronomía como motor turístico

Un momento de la firma del protocolo. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso Monge, junto al alcalde de Albacete, Manuel Ramón Serrano, y el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Francisco Varela, han firmado un protocolo en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con el objetivo de establecer las líneas generales de colaboración entre ambos territorios para el impulso y la promoción turística de la gastronomía como recurso de interés local.

Esta iniciativa persigue contribuir al posicionamiento de ambas provincias como destinos gastronómicos de referencia, apostando por un modelo de turismo sostenible, de calidad y con identidad propia, señala la institución provincial a través de un comunicado.

El acuerdo, con una vigencia de dos años, recoge la voluntad de las partes de trabajar "de manera coordinada en el desarrollo de acciones conjuntas que refuercen el atractivo turístico de la gastronomía y fomenten el intercambio de experiencias, conocimiento y buenas prácticas entre ambas provincias".

"Con este acuerdo, Valladolid y Albacete unen su potencial gastronómico para ofrecer experiencias únicas a visitantes y residentes, reforzando nuestro compromiso con un turismo de calidad, sostenible y con identidad propia", ha señalado Jesús Julio Carnero.

En su caso, Alonso Monge ha puesto de manifiesto que la provincia de Valladolid es "un referente gastronómico" que combina "tradición, calidad y creatividad". "Con este convenio, reforzamos nuestra proyección como destino turístico, compartiendo experiencias y oportunidades con Albacete para seguir creciendo juntos", ha apuntado.

Entre las principales líneas de colaboración previstas, destaca la creación de un grupo de trabajo integrado por responsables de los ayuntamientos de Valladolid y de Albacete, y las diputaciones provinciales de Valladolid y Albacete.

Este órgano permitirá el intercambio de información sobre iniciativas de interés, así como el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con el posicionamiento como destino turístico. Asimismo, el protocolo contempla la participación en proyectos conjuntos de ámbito local, provincial, regional, nacional o internacional, que se desarrollarán a través de convenios específicos, así como la creación de canales de contacto entre empresas de ambos territorios.

En este sentido, se prevé la organización de foros y jornadas de promoción inversa que faciliten la colaboración entre profesionales del sector turístico y gastronómico, añade la información.

El acuerdo también pone el foco en el incremento del conocimiento mutuo entre la ciudadanía de Albacete y Valladolid mediante la promoción de eventos gastronómicos y turísticos que se celebren en ambas ciudades, fortaleciendo así los vínculos culturales y turísticos entre los dos territorios.

De manera específica, el protocolo subraya la gastronomía como elemento clave y recurso turístico estratégico a desarrollar de forma conjunta, a través de acciones concretas que se materializarán en futuros convenios específicos entre las entidades firmantes.