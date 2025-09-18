Valladolid amplía su red de aparcamientos para bicicletas con dos nuevas ubicaciones en Cúpula del Milenio y López Gómez

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid continúa avanzando "hacia una movilidad más sostenible e inclusiva" con la inauguración de dos nuevos espacios de aparcamiento seguro para bicicletas dentro de la red Parkibici que están ubicados en la calle López Gómez, nº 17, y en el aparcamiento de la Cúpula del Milenio.

Ambos espacios están cuidadosamente diseñados para acoger bicicletas convencionales, bicicletas de carga y bicicletas adaptadas, para fomentar el uso de vehículos sostenibles por parte de toda la ciudadanía, independientemente de sus necesidades de movilidad.

Estos locales han sido financiados en un 90 pro ciento, con cargo a la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En referencia al Parkibici de López Gómez, se han utilizado parte de las antiguas galerías comerciales en desuso desde hace diez años, para así dar utilidad a este espacio para la sociedad Vallisoletana, en "pleno corazón" de Valladolid y de la Zona de Bajas Emisiones.

Este espacio cuenta con 32 plazas con un sistema "innovador" de anclaje de bicicletas a doble altura para bicicletas convencionales y 1 plaza para bicicletas de carga o adaptadas. Así mismo, se han habilitado taquillas para el uso por las personas usuarias del Parkibici. "Todos estos detalles y de diseño del espacio, hacen que Valladolid se sitúe a la vanguardia europea de medidas para promover la movilidad en bicicleta", detalla la información.

En cuanto al local situado dentro del aparcamiento de la Cúpula del Milenio, éste ha sido posible a través de la colaboración público-privada con la concesionaria del aparcamiento, Sacyr. Este nuevo Parkibici se sitúa en una antigua sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valladolid para convertir el aparcamiento en un intercambiador modal hacia una movilidad "más activa y sostenible". Este Parkibici cuenta con 20 plazas para bicicletas convencionales y cuatro para bicicletas de carga o adaptadas.