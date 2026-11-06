Valladolid apoya a Isa Rivero ante el "día importante para el boxeo" del combate por la unificación WBA-IBF en Illescas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la boxeadora Isa Riveroy la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado este viernes el apoyo de la ciudad a la boxeadora Isa Rivero, que el próximo 21 de noviembre protagonizará un "día importante para el boxeo" de la ciudad e incluso de España con el combate contra la Japonesa Yamanaka en el que la vallisoletana podría ser la primera púbil española que unifica títulos internacionales, en este caso los de la categoría de Peso Átomo de las asociaciones WBA e IBF.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recibido este viernes a Rivero y su equipo dos semanas antes de la cita que se celebrará el 21 de noviembre en El Escénico de Illescas (Toledo) --nombre comercial que recibe el recinto de eventos creado en la plaza de toros de la localidad--, un día que el regidor ha definido como "muy importante para Isabel, para el deporte vallesoletano y para el boxeo español".

Como ha explicado Rivero, se trata de "una pelea histórica", porque "nunca en este país se ha hecho una unificacion de títulos" y es la primera vez que se celebra en España un combate "con estas características".

Rivero ostenta el cinturón del título de peso Átomo de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA en sus siglas en inglés), de hecho cumpliría un año de su obtención el próximo 22 de noviembre, y se enfrentará a Yamanaka, púgil japonesa que es actual campeona en la misma categoría por la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

La ganadora de la pelea final en la velada del próximo día 21 se quedará en propiedad los dos cinturones.

Este éxito, ha reconocido Rivero, "sí que sería la oportunidad de dejarlo en lo más alto" a sus 39 años, aunque ha matizado que "físicamente" está bien quizás porque al haber empezado más tarde de lo habitual en el boxeo tenga "un poco de tiempo extra". Eso sí, ha añadido que si en algún momento su equipo ve que "no es viable continuar" acatará la decisión.

En este sentido, Jesús Julio Carnero ha apostillado que "pase lo que pase, se retire cuando se retire o continúe porque quiera continuar" Rivero siempre será, a su juicio, "campeona del mundo en humildad".

"Haber conocido a esta mujer es una de las cosas mejores que nos ha podido ocurrir a todos en este tiempo que vivimos", ha enfatizado el alcalde vallisoletano.

LA PELEA

Rivero ha destacado que ha podido llevar a cabo una preparación "plena", para la que ha solicitado una excedencia en su puesto de trabajo, y ha incorporado "entrenamientos de otro tipo, de otras características".

La rival, ha apuntado tras el estudio que ha realizado con su equipo como se hace en estos casos, es "muy fuerte" y "siempre va hacia adelante", pero al ser de una estatura algo inferior a la de Rivero, la vallisoletana espera "intentará entrar en distancia corta", por lo que ese es el principal escenario que trabajan.

La pelea, dentro de una velada con otros combates, se celebra en Illescas dado que la promueve una empresa que ha "entrado con fuerza" y "está apostando por el boxeo profesional", la cual le ha dado la "oportunidad" de organizar un evento que "si ya una defensa de un título --como la que se celebró en la Cúpula del Milenio de Valladoid hace unos meses-- es muy costosa", una unificación ya es, ha recalcado, "inimaginable".

El club de boxeo de Isa Rivero ha organizado un viaje en autobús desde Valladolid para los aficionados que quieran desplazarse a la localidad toledana para apoyarla en el combate, con salida el mismo día 21 de noviembre desde la Feria de Valladolid.