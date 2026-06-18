Valladolid celebra este domingo el Día de la Música con más de 40 conciertos en sus calles y plazas

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, presenta en el Museo Patio Herreriano la programación del Día de la Música - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará este domingo, 21 de mayo, el Día Europeo de la Música con más de 40 conciertos, que tendrán lugar en diferentes calles y plazas de la capital desde las 12.00 hasta las 23.00 horas.

La programación, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, ha sido presentada este jueves en el Museo Patio Herreriano por la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento, Irene Carvajal, quien ha señalado que con este horario se busca compaginar "la celebración con el derecho al descanso de los vecinos".

En cuanto a esta celebración, Carvajal ha indicado, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, que los primeros conciertos de la jornada se celebrarán en el parque de la Paz, desde las 12.00 hasta las 15.00 horas, y en la calle Santiago, a cargo de la Escuela Municipal de Música, también desde las 12.00 y hasta las 13.30 horas.

Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se retomará la programación con música en las plazas Federico Wattenberg, Universidad, España y del Campillo, así como las calles Solanilla y Francisco Zarandona; desde las 18.50 horas en la plaza de la Danza, y desde las 19.00 horas en la plaza del Salvador. Asimismo, como en ediciones anteriores, Espacio Joven Norte y Espacio Joven Sur montarán su escenario en la plaza de Fuente Dorada.

A los eventos celebrados en calles y plazas se añade el programa especial de planetario, 'Música, un sueño de sonido', con el que el Museo de la Ciencia se incorporará a la celebración a través de un recorrido por la historia de la música desde una perspectiva artística y científica, que podrá verse el domingo a las 10.30, 11.45, 13.00 y 14.00 horas por un precio de cuatro euros. Las entradas podrán adquirirse en la recepción del centro.