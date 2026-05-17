Valladolid celebra su Festival Intercultural de música, danza y tradición con colectivos locales de diferentes países

El concejal Rodrigo Nieto participa en el Festival Intercultural de música, danza y tradición con colectivos locales de diferentes países - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha celebrado este domingo en la plaza de Portugalete su Festival Intercultural de música, danza y tradición, con la participación de asociaciones y colectivos de diferentes países y culturas que conviven en Valladolid.

La actividad, enmarcada en la XXIII Semana Intercultural, ha reunido a vecinos de Valladolid en una jornada marcada por "la convivencia, el intercambio cultural y la diversidad", ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada ha comenzado con un colorido pasacalles desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Portugalete donde las distintas entidades participantes han recorrido las calles del centro mientras portaban las banderas de sus países y culturas al ritmo de música y bailes tradicionales.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha sido el encargado de inaugurar el festival y ha destacado la riqueza cultural que aporta la diversidad a la ciudad al mismo tiempo que ha trasladado su agradecimiento a las asociaciones participantes y a todas las personas que han hecho posible esta nueva edición de la Semana Intercultural.

En primer lugar, la Asociación de Ayuda al Inmigrante 'Stara Planina' ha abierto el programa con la actuación del Dúo Tokera, Megi Nikol y Diego Serrano, junto al grupo infantil de bailes Zornitsa y los niños de la escuela ucraniana de Valladolid de la Asociación Castilla y León para Ucrania, con la interpretación de piezas tradicionales como 'Katerino mome' y 'Hubava si moia goro'.

Acto seguido, la Asociación de Bienestar y Sociocultural Olimpia ha puesto ritmo mexicano a la plaza de Portugalete con las rancheras 'Canta canta' y 'Cielito lindo', acompañadas por bailarinas de danza folklórica mexicana.

Desde Bolivia han llegado las actuaciones de la Asociación Cultural de Bolivianos Nueva Esperanza y de la Asociación Sociocultural 100% Salay Valladolid, que mostraron danzas tradicionales como el Salay y los Tinkus.

Por su parte, la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León ha estado representada por la Casa de Zamora, mientras que la Asociación de Mexicanos en Castilla y León 'AMCYL' ha ofrecido un repertorio de boleros interpretados por Sonia Fausto y su cuarteto.

El público también ha podido disfrutar de los bailes típicos peruanos de la Asociación Cultural Ensueño Peruano, de las interpretaciones musicales de la Asociación Venezolanos en Valladolid 'ASVEVA' y de la propuesta musical de la Asociación Pacto Andino.

El flamenco ha llegado de la mano de la Asociación Soplando Vida y el grupo de baile Calis, mientras que la Asociación Kalyna, de Ucrania, ha combinado música y teatro con la interpretación de 'Cheremshina' y la representación de la pieza teatral 'Abrazo español', creada e interpretada por niños de la asociación.

La mañana ha concluido con la actuación de la Asociación de Colombianos en Valladolid 'ASCOLVA', que ha puesto el broche final al festival con el baile tradicional La Caderona 'Currulao' y la interpretación de 'La invitación'.

Con esta jornada, así como con toda la Semana Intercultural, el Ayuntamiento de Valladolid ha transmitido que reafirma su compromiso con "la convivencia, la integración y el respeto".