Valladolid celebrará este domingo el Corpus con una especial llamada a alzar la mirada y 23 altares efímeros en la calle

Cartel del Corpus Christi. - ARCHIDIÓCESIS

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará este domingo, 7 de junio, la Solemnidad del Corpus Christi en especial comunión con el Papa León XIV, haciendo suyo el lema de su viaje apostólico a España -'Alzad la mirada'-, y un total de 23 altares efímeros distribuidos a lo largo del recorrido de la procesión con el Santísimo Sacramento, que mantiene el recorrido estrenado el año anterior.

Los actos darán comienzo con la Misa a las 10.30 horas en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral. En ausencia del arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, quien en calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) formará parte del séquito papal de este primer viaje apostólico de León XIV a España, será el vicario general de la Archidiócesis, Jesús Fernández Lubiano, quien presida la celebración de la Eucaristía en la Seo vallisoletana.

A esta celebración están especialmente invitados a participar los niños que han recibido este año la Primera Comunión, junto a sus parroquias.

Finalizada la eucaristía, aproximadamente a las 11.30 horas, dará comienzo la procesión con la Custodia de la Catedral de Valladolid (Juan de Arfe, siglo XVI), donde será expuesto el Santísimo Sacramento para su adoración pública. El cortejo procesional, al que se incorporarán los niños de Primera Comunión junto a sus parroquias, representantes del clero y del Cabildo Catedralicio, miembros de asociaciones eucarísticas, cofradías y otros movimientos de la Iglesia Católica, así como seminaristas, lo abrirá la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena con el paso 'La Sagrada Cena' (Juan Guraya Urrutia, 1942-1958), acompañada de su banda de cornetas y tambores. Cerrará la procesión la Banda de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid.

La procesión con el Santísimo Sacramento discurrirá, como el año anterior, por las calles Arribas, Catedral y Cánovas del Castillo. Al llegar a la Plaza de Fuente Dorada continuará por las calles Ferrari, Quiñones, Lonja, Plaza del Ochavo, Platerías, Guadamacileros, Plaza del Ochavo, Leopoldo Cano y San Juan de Dios, pasando por delante del Arzobispado de Valladolid. Después proseguirá su recorrido por Alonso Berruguete, Angustias, Bajada y Plaza de la Libertad antes de regresar a la Catedral, accediendo de nuevo por la calle Arribas.

A lo largo del recorrido habrá distribuidos un total de 23 altares efímeros, una cifra superior a la del año anterior. Estos altares serán montados por las cofradías de Semana Santa y de gloria de la ciudad de Valladolid, que han colaborado también con la iniciativa 'Una Biblia para cada preso', promovida por la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo de la visita de León XIV a España y que permitirá hacer llegar la Sagrada Escritura a los internos de los distintos centros penitenciarios españoles.