Valladolid celebrará la Semana de los Archivos con 40 actividades entre el 8 y el 12 de junio

Presentación de las actividades de la Semana de los Archivos en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará la Semana de los Archivos con 40 actividades culturales y divulgativas desde el próximo lunes, 8 de junio, al día 23, bajo el lema '#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros' a iniciativa del Consejo Internacional de Archivos (ICA).

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha participado este martes en la presentación y ha informado que la próxima semana se llevarán a cabo diferentes visitas guiadas, exposiciones, conciertos y conferencias al respecto.

En concreto, las actividades se desplegarán en la provincia en el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, Archivo de las Cortes de Castilla y León, Archivo de la Diputación Provincial, Archivo General de Castilla y León, Archivo General Diocesano, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Provincial, Archivo Municipal, Archivo de la Real Chancillería, Archivo Territorial, Archivo Universitario y la Asociación de Archiveros de Castilla y León.

El programa con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos incluye en Valladolid una amplia oferta de visitas guiadas, exposiciones, conciertos y actividades divulgativas en los principales centros archivísticos de la ciudad y su entorno.

Las visitas guiadas se desarrollarán, con reserva previa, en el Archivo de las Cortes, el General de Castilla y León, el de Simancas, el Histórico Provincial, el Municipal, el de la Real Chanchillería y el Universitario.

En el capítulo expositivo, el Archivo General Diocesano ofrecerá la muestra efímera 'Valladolid, de Colegiata a Catedral a través de sus documentos', el martes 9 de junio, de 10.30 a 13.30 horas, mientras el Archivo Histórico Provincial acogerá la exposición documental 'Velad por el Monte: las casas forestales de Valladolid', con entrada libre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente.

Asimismo, el Archivo Municipal programará microexposiciones sobre '450 años de la plaza Mayor de Valladolid' y '75 años de F.A.S.A.', los días 8, 9 y 11 de junio, de 10.00 a 14.00 horas, y el 12 de junio de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas, con visitas guiadas diarias a las 12.00 horas, salvo el miércoles 10.

Por su parte, el Archivo de la Real Chancillería mostrará la exposición 'Arte en discordia. De la obra al conflicto', con siete visitas guiadas del 8 al 12 de junio a las 12.30 horas y el martes 8 a las 17.30 y 18.30 horas, para grupos de hasta 30 personas y con reserva previa, mientras que el Archivo Universitario presentará la exposición efímera 'La Universidad de Valladolid en sus documentos', con visitas guiadas el lunes 8, a las 18.00 horas, y el miércoles 10, a las 17.00 horas.

La programación se completa con propuestas musicales y otras actividades formativas y de divulgación. Así, el Archivo General de Castilla y León acogerá el concierto 'La sinfonía de los archivos' el lunes 29 de junio, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El recinto arqueológico del Archivo Municipal será escenario, asimismo, del recital 'Llama de amor viva: homenaje a San Juan de la Cruz', con poesía de Carlos Aganzo y música de polifonía castellana a cargo de Andrea Fadón (violín) y Eva Helena García (violonchelo), el miércoles 10 de junio, a las 21.00 horas.

El Archivo de la Real Chancillería ofrecerá también el concierto 'Al son del sol', a cargo del grupo Scherzo Música de Cámara, el jueves 11, a las 20.00 horas.

Además, el Archivo Histórico Provincial desarrollará el taller didáctico 'De escribano a archivero', mientras que el Archivo Municipal organizará dos conferencias, el lunes 8 sobre el 75 aniversario de Renault en Valladolid y el miércoles 10 sobre la plaza Mayor como modelo urbano, ambas a las 19.00 horas y con entrada libre.

El programa se completa con un taller de formación de usuarios en el Archivo de la Real Chancillería, el lunes 8 de junio, a las 11.30 horas, para un máximo de 24 personas y con inscripción previa.