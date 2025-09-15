Valladolid cierra unas fiestas patronales "históricas, cívicas e inclusivas" y con un retorno económico "incalculable"

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha dado carpetazo a diez días de celebración de fiestas patronales con cifras "históricas" de afluencia y participación, marcadas por el "civismo y la inclusión" y con un retorno económico "incalculable".

"Es uno de los eventos más rentables para la ciudad y, desde luego, es algo que vamos a seguir refrendando en el futuro porque sabemos que las fiestas no son sólo una celebración de la imagen de Valladolid, de lo que significa nuestra identidad y nuestra esencia, sino también una oportunidad magnífica para seguir ampliando la imagen de marca a nivel internacional con un retorno económico incalculable", ha resumido la concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, durante el balance que el Ayuntamiento ha hecho de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Las cifras han protagonizado la exposición de la edil que ha calificado de "histórica" la participación con ocupaciones de hasta el 95 por ciento en los hoteles en fines de semana y un 85 por ciento de media, con especial incidencia los días 10 y 11 con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España a la ciudad. Además, los apartamentos turísticos ha registrado un cien por cien en fines de semana y un 87 por ciento el resto.

Los puntos de información turística de la ciudad han recibido durante estos diez días un total de 21.600 visitantes, contabilizando aquellos usuarios que han pasado por los puntos habilitados o que han realizado algunas de las rutas turísticas organizadas desde la Concejalía, ha añadido.

Durante la presentación del balance, Blanca Jiménez ha hecho referencia a las "escasas" incidencias que han tenido lugar a lo largo de los diez días, lo que habla del carácter "cívico" demostrado por la sociedad vallisoletana. Se han registrado 319 asistencias sanitarias con 30 traslados a hospitales, 16 alcoholemias positivas, 3.630 usuarios del punto violeta, entre otros datos.

El carácter inclusivo se ha alcanzado a través del "esfuerzo" por parte del Consistorio de hacer partícipe "a toda la ciudadanía de la programación". Un total de 188 personas con movilidad reducida y otras discapacidades han presenciado los conciertos desde el balcón del Consistorio. Además, a través de las mejoras que se han implementado en las ferias gastronómicas, con las nuevas casetas de la Feria de Día y los espacios reservados tanto en éstas como en la Feria de Folklore y Gastronomía, todo el público ha podido "disfrutar" del ambiente festivo y la gastronomía durante estos días.

Éxito que ha trasladado también a la Feria de Día, con 473 actuaciones musicales, o la respuesta a la programación de la Academia de Caballería, la Cúpula del Mileno, la Plaza España, Plaza Fuente Dorada, Cadenas de San Gregorio, el Museo del Patio Herreriano, la Casa Zorrilla, Teatro Calderón o las salas de exposiciones y casas museo.

También ha destacado dos iniciativas que conmemoraban el 25 aniversario de la patrona de la ciudad, como fueron el espectáculo de globos previo al inicio de las fiestas o el de drones.

CORTE TOTAL PLAZA MAYOR

Por otra parte, el mayor punto de encuentro musical, la Plaza Mayor, ha registrado un corte total el día 8 en el concierto de Dani Fernández y cortes parciales de la misma, los días 6 con Beret, día 10 con James Blunt, el día 11 con María Becerra, el día 12 con Rosario y día 13 con Vanesa Martín.

En este punto, Jiménez ha hecho hecho referencia a las actuaciones de los grupos locales, que un año más han demostrado su "talento" y la apuesta del Ayuntamiento por su "promoción".

También ha valorado el nuevo recinto José Luis Bellido, que ha celebrado la 41 edición de la Feria de Folklore y Gastronomía, si bien ha apostado por "mejorar" su accesibilidad para evitar "embotellamientos" puntuales que, ha precisado, se han resuelto con rapidez.

En el plano deportivo, la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025, han acogido casi una treintena de eventos con la participación de 240 equipos en diferentes modalidades con la contrarreloj como el más destacado. En este sentido, y pese a las protestas organizadas por grupos pro Palestina que provocaron la reducción del recorrido a casi la mitad, Blanca Jiménez ha insistido en que se trata de un evento con "un gran retorno" para la ciudad y el interés del equipo de Gobierno en volver a contar con una etapa de estas características en el futuro.

AUVASA

En cuanto al transporte público, la concejala ha recordado que las líneas ordinarias de Auvasa han ampliado los últimos servicios hasta las 23.00 horas, y se han incrementando el número de coches en las líneas 1,2,3,6,7 y 8 en horarios de tarde. Además, las líneas búho han contado con una ampliación en sus horarios habituales de los viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 04.00 horas.

"La lanzadera, que une el centro de la ciudad con el Real de la Feria, ha tenido por primera vez carácter gratuito, y ha registrado un aumento del diez por ciento de usuarios. Respecto a los datos de viajeros transportados, se han registrado un total de 890.906 viajeros, con un incremento del 4,31 por ciento respecto al año anterior. Cabe destacar que el día 12 de septiembre (viernes) se ha registrado el récord anual de viajeros, con 120.831 viajeros transportados", ha añadido.

Unas cifras que también ha experimientado 'Biki' que ha roto la barrera de los 3.000 usos, "con cuatro récords casi consecutivos: el día 5 con 3.649 usos, el día 9 con 3.737, el día 10 con 3.752 y el día 11". "Ese día, coincidiendo con la etapa contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España, BIKI obtuvo un récord sin precedentes: 5.269 desplazamientos en un solo día. Para dotar de contexto, el último récord registrado se situaba 2.759 usos de las fiestas del año 2024", ha añadido.

LIMPIEZA

Por último, la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 ha contado con 954 unidades de mobiliario urbano. En cuanto a maquinaria, se han puesto en servicio una media diaria de 14 máquinas barredoras y diez equipos de lavado (camiones cisterna, baldeadoras, máquinas hidrolimpiadoras y fregadoras), con el trabajo de 100 operarios y un total 1.100 jornadas de trabajo.

La cantidad de residuos recogidos durante estos diez días han sido: 3.512 toneladas de residuos urbanos en los 10 días, 128.815 kilos de vidrio, de los que 38.015 kg se han recolectado en los contenedores ubicados en los espacios donde se han desarrollado actividades festivas y, por último, 57.229 kilos de papel y cartón. Con las máquinas barredoras se han retirado de las vías públicas un total de 43,8 Toneladas métricas.