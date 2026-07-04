Valladolid convoca los Premios TFG y TFM 2026 dotados con 12.000 euros

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid (UVA) han convocado una nueva edición de los Premios TFG Y TFM 2026 'Valladolid, ciudad inteligente y climáticamente neutra', dotados con 12.000 euros, con el objetivo de incentivar el talento, la innovación, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento.

La concesión de los premios es compatible con la obtención de cualquier otro tipo de reconocimiento o ayuda otorgada por otras Administraciones o entidades públicas y privadas.

Los objetivos esenciales de esta convocatoria aluden a enriquecer la Misión de Valladolid con el talento de los universitarios vallisoletanos para la transferencia de conocimiento e impulsar el Plan de Innovación del Consistorio.

Se trata de la sexta edición de una iniciativa a la que ya se han presentado 178 trabajos y en la que se han invertido 72.000 euros, ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, esta cita persigue incentivar la investigación aplicada al ámbito urbano, especialmente en el contexto de la ciudad de Valladolid, así como fomentar la innovación y el espíritu emprendedor utilizando la ciudad como escenario en el que poner en práctica los conocimientos académicos adquiridos en los estudios universitarios.

DESTINATARIOS Y PLAZO

La convocatoria está dirigida a estudiantes de la Universidad de Valladolid que hayan superado sus Trabajos de Fin de Grado o de Fin de Máster durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026.

Podrán presentar sus solicitudes desde el día posterior a la publicación de la convocatoria en el BOP hasta el 1 de octubre de 2026. Seis premios y dos accésits Se trata de seis premios en total, tres en la categoría TFG, y tres en para los TFM y dos accésits: Primer Premio: 3.000 euros Segundo Premio: 1.500 euros Tercer Premio: 900 euros Accésit: 300 euros.

El jurado que valorará los trabajos estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid. Entre los criterios destacan la estructuración y coherencia del trabajo, la creatividad, así como que el resultado del trabajo sea novedoso y que su aplicación a la ciudad sea viable técnica y económicamente.

El Consistorio y la Universidad de Valladolid trabajan en un convenio de colaboración desde 2020, renovado y ampliado en 2024, para el 'Desarrollo de actuaciones en materia de dinamización empresarial, innovación, transformación digital y crecimiento inteligente y sostenible'.