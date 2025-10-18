Valladolid dedica un parque al científico Manuel Rico y Sinobas, pionero vallisoletano de la meteorología en España

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura el nuevo 'Parque Manuel Rico y Sinobas', un homenaje al pionero vallisoletano de la meteorología - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Carnero destaca que la ciudad rinde tributo a "uno de sus hijos más ilustres, ejemplo de cómo la ciencia puede servir al progreso"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid rinde homenaje a Manuel Rico y Sinobas, "destacado científico y pionero" de la meteorología en España, con la inauguración de un nuevo espacio verde que lleva el nombre de uno de los científicos vallisoletanos "más relevantes" del siglo XIX.

El parque se encuentra en la confluencia de la Avenida del Real Valladolid con las calles Profesor Adolfo Miaja de la Muela y Padre Llanos, junto a la sede de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Castilla y León, en la calle Orión, 1.

Esta ubicación, próxima a la principal institución de referencia en materia meteorológica, refuerza el simbolismo del homenaje y su vinculación con la ciencia y la observación del clima.

Durante el acto inaugural, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha subrayado que con esta iniciativa la ciudad rinde tributo a "uno de sus hijos más ilustres".

"Manuel Rico y Sinobas no sólo fue un pionero de la meteorología en España, sino también un ejemplo de cómo la ciencia y el conocimiento pueden servir al progreso de toda la sociedad", ha señalado el regidor.

Por este motivo, ha expresado su deseo de que este espacio verde recuerde a las generaciones futuras la importancia de la investigación y del compromiso con el bien común.

En este sentido, Carnero también ha resaltado que con este parque, Valladolid reconoce la importancia del conocimiento y de quienes dedicaron su vida a comprender mejor el mundo que nos rodea, ya que este espacio verde será, además, un lugar de encuentro para la ciudadanía, en el que naturaleza, ciencia e historia se unen para rendir homenaje a un referente del saber y del progreso.

El regidor ha estado acompañado por representantes de la Aemet, de la Universidad de Valladolid, miembros de la comunidad científica, así como por asociaciones de aficionados a la meteorología, que han querido unirse a este reconocimiento.

CONGRESO SINOBAS

La inauguración del nuevo parque coincide con la celebración del I Congreso SINOBAS de Aficionados a la Meteorología, que tiene lugar durante hoy y mañana en la Sala de Exposiciones Municipales de San Benito.

El sistema SINOBAS tiene como objetivo recopilar y poner a disposición de la ciudadanía información sobre fenómenos meteorológicos singulares, caracterizados por ser locales, poco frecuentes, de intensidad significativa y con capacidad de provocar alto impacto social.

En la actualidad, esta base de datos cuenta con más de 1.200 reportes, fruto de la participación activa de los aficionados a la meteorología y de la colaboración ciudadana, que contribuye a mejorar la comprensión y el seguimiento de estos episodios.

Un legado científico universal Manuel Rico y Sinobas fue doctor en Ciencias y Medicina, catedrático en las universidades de Valladolid y Madrid, y académico numerario de la Real Academia de Medicina y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.