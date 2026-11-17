Funeral por la memoria de la cantante Helena Bianco, fallecida el pasado 12 de noviembre a los 78 años. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de vallisoletanos han despedido en una abarrotada Catedral Metropolitana a la cantante Helena Bianco, fallecida el pasado 12 de noviembre, y cuyas canciones más conocidas han estado muy presentes en la homilía que ha pronunciado el deán de la seo, Manuel Fernández Narros, que ha expresado que "será maravilloso viajar hasta el cielo sin necesidad de usar el barco o el avión".

Un buen número de familiares de Helena Bianco, nacida Elena Vázquez Minguela, entre ellos su hermano el actor Alberto Vázquez, han estado acompañados por sus paisanos en la misa funeral celebrada este martes a las 18.00 horas en la Catedral, en la que también se ha llevado a cabo una ceremonia de despedida de las cenizas de la artista, que fue incinerada la semana pasada en Madrid, donde falleció a los 78 años.

Además de los varios cientos de vallisoletanos anónimos, en la ceremonia han estado autoridades como la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar; o el director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, Julio del Valle; el diputado del PP por Valladolid Eduardo Carazo y la procuradora y cabeza de lista 'popular' en las próximas elecciones generales, María Pardo.

Antes de la ceremonia, Alberto Vázquez ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, el "enorme agradecimiento" por el cariño mostrado por los numerosos vallisoletanos que ya habían accedido a la Catedral desde más de media hora antes del inicio de la despedida, en su ciudad y en un funeral con las instituciones de la misma, "lo que ella quería".

LA DESPEDIDA "QUE ELLA QUERÍA"

"Estamos desbordados de alegría, aunque parezca una paradoja, por el cariño recibido desde Valladolid y también desde todos los lugares de España", ha añadido Vázquez, que ha reflexionado que ella "estaría feliz" porque quería despedirse en Valladolid y aunque no pudieron "traerla" por "temas burocráticos", este martes sí que se ha podido celebrar esta "gran despedida".

El oficiante principal del funeral, el deán de la Catedral, Manuel Fernández Narros, ha pronunciado una emotiva homilía en la que ha citado en varias ocasiones versos de algunas de las canciones más exitosas de Bianco junto a 'Los Mismos', como 'El Puente' o 'Pon una cinta alrededor del viejo roble'.

De hecho, la primera de ellas ha sido interpretada a la conclusión del funeral por el coro que ha acompañado durante toda la ceremonia.

El deán ha pedido permiso para concluir su intervención central con una mención también al popular tema: "Será maravilloso viajar hasta el cielo sin necesidad de coger el avión ni el barco. Solo viviendo, como tú, el amor con mayúsculas".

Antes de ello, había vinculado esas ideas al recordar que Helena creó "una canción que recordamos todos" pero que ahora considera que ha servido para "comprobar" que "para ir al cielo no hace falta ni avión, ni barco, ni puente, sino que "sólo hacen falta cuatro palabras que Jesús vino a decir, su mandamiento nuevo: el amor".

Fernández Narros ha definido esta despedida a la artista como "un puente entre Valladolid y el cielo" por el que considera que ahora Helena Bianco va a "ayudar a caminar" a "tantos que te han admirado y seguido, a tantos que te hemos escuchado, a tantos que queremos llegar a donde tú ya estás" y desde donde considera que ayudará aun más a su hija, sus nietos, sus hermanos y su familia.

También ha recordado el deán la vida de Helena Bianco desde su llegada al mundo, como un "regalo" para su familia, de la que ha destacado que "permanece unida gracias al amor" que ella demostró.

"Querida Elena, como tú nos has cantado en tus canciones, habrá muchas cintas amarillas, no en un roble, sino en el cielo, donde te esperaban porque con tu alegría y amor has ido sembrando en este mundo en esta ciudad de Valladolid, que te vio nacer un día de Reyes", ha recalcado.

Antes de la conclusión del funeral, Alberto Vázquez ha dejar otra reflexión en la que ha apuntado que ante la pérdida de su hermana "puedes tener el corazón vacío porque no la puedes ver o puede estar lleno del amor de compartió"; "puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a ella tanto le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir".