El Valladolid Electronic Music Festival conectará patrimonio, historia y música electrónica durante 14 horas el día 20

Presentación del Valladolid Electronic Music (VEM) Festival. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valladolid Electronic Music (VEM) Festival conectará patrimonio, historia y música electrónica durante 14 horas el próximo 20 de junio en una experiencia sonora que tendrá como escenario el Museo Patio Herreriano de la ciudad.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este martes la primera edición del VEM Festival, un evento dedicado a la música electrónica y la cultura contemporánea que acercará a Valladolid a referentes de la escena nacional e internacional.

Durante la presentación, la edil ha estado acompañada por los organizadores del programa, los DJs vallisoletanos Juan Laforga, Josua y Carlos Raúl.

El acto de presentación ha tenido lugar en el propio Museo Patio Herreriano, cuyos espacios -el patio de los novicios y el contiguo patio de los reyes- acogerán el debut del festival el próximo sábado 20 de junio.

Durante 14 horas ininterrumpidas, entre las 12.00 horas del sábado y las 2.00 horas del domingo, la música dialogará con la identidad histórica y artística de uno de los entornos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

El cartel cuenta con dos destacados nombres de la escena electrónica internacional que actuarán por primera vez en Valladolid como Curses (Alemania), figura clave del dark disco y el post-punk electrónico aclamada por sus sesiones hipnóticas, y Rebolledo (México), referente del sello Kompakt que combina psicodelia y narrativa sonora con una personalidad única.

OTROS ARTISTAS

Junto a ellos actuarán DJs de dilatada trayectoria como David Kano (Cycle), pionero del electroclash en España; el innovador Osaba, el dúo Pure & The perfect drug, que debutará en Valladolid; Secretario, nombre ineludible de la escena balear, y la joven vallisoletana Sirc Sadie.

Completarán la programación los organizadores Juan Laforga, Josua y Carlos Raúl, estrechamente vinculados al desarrollo del tejido musical de la ciudad.

El Valladolid Electronic Music Festival nace con una visión abierta y transversal de la música electrónica como lenguaje artístico contemporáneo.

La elección del Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano como sede responde a la voluntad de conectar patrimonio, historia y nuevas expresiones creativas en viaje sonoro diseñado para evolucionar con el paso del día hacia la noche.

Las entradas están disponibles, a partir de 15 euros, en la página web Entradium (servicio con gastos de gestión) y en los establecimientos colaboradores.