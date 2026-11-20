Iluminación en la calle Santiago para el periodo navideño. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid dará la bienvenida a la Navidad el próximo jueves, 26 de noviembre, con el encendido de la iluminación navideña en la calle Santiago y en la Plaza Mayor con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que será el encargado de accionar el encendido en representación de la Selección Española de Fútbol y como reconocimiento a su reciente triunfo en el Mundial.

La celebración continuará a las 19.30 horas con el primer espectáculo de luz y sonido en la calle Santiago. A las 20.00 horas, tendrá lugar un segundo encendido en la Plaza Zorrilla vinculado al proyecto de iluminación promovido por Caja Rural de Zamora.

La iluminación se extenderá por distintos puntos de la ciudad hasta el 6 de enero de 2027 y, con carácter general, las luces permanecerán encendidas entre las 18.00 y 22.00 horas hasta el 17 de diciembre y, a partir, del día 18, hasta las 22.30 horas. En el entorno de la Plaza Mayor, que incluye la calle Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre, Lencería y Ferrari, además de Fuente Dorada, el horario se prolongará hasta media noche en la primera parte del periodo navideño y, hasta la 01.00 horas desde el 18 de diciembre.

La programación incluirá también espectáculos diarios de luz y sonido en la calle Santiago y en la Plaza de Portugalete. En el primer escenario habrá dos pases, a las 19.00 horas y 20.45 horas hasta el 17 de diciembre. Desde el día 18 se incorporará uno más, a las 18.30 horas.

En Portugalete, los pases habituales serán a las 19.00 y a las 20.00 horas, aunque se ampliarán a tres diarios, con uno más a las 21.15 horas, entre el 21 de diciembre y el 6 de enero.

Asimismo, ambos espacios contarán con pases extraordinarios en varias fechas de diciembre, especialmente durante los días festivos y los fines de semana.