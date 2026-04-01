Valladolid estrena un álbum de cromos que refleja su riqueza procesional y "engrandece" el legado de su Semana Santa

1074685.1.260.149.20260401134144 El arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, junto al alcalde, Jesús Julio Carnero, participan junto a otras autoridades en la presentación del álbum de cromos de la Semana Santa de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid ha lanzado el álbum de cromos exclusivo 'Imago Sacra' compuesto por 216 tarjetas coleccionables dedicadas al patrimonio procesional con el objetivo de "difundir, preservar y engrandecer" la riqueza histórica, artística y devocional que define a la Pasión vallisoletana, un "proyecto estratégico que conecta el pasado con el futuro" y constituye el "alma" de una tradición que está "ligada" a la ciudad.

Así se ha puesto de manifiesto durante el acto de presentación de esta colección de cromos que se celebrado este miércoles en la sede del Arzobispado de Valladolid, donde se ha detallado que el álbum se organiza en 21 categorías con las 20 cofradías de la ciudad y una sección especial dedicada a los carteles históricos.

Cada cromo recoge una imagen representativa cuidadosamente seleccionada, acompañada de información que permite conocer su nombre y cofradía a la que pertenece, todo ello en el empeño de las instituciones y entidades que han respaldado el proyecto por "mantener viva una tradición tan importante que es devocional y emocional para todos los vallisoletanos".

Además, desde las 11.00 horas el patio del Palacio Arzobispal ha acogido la 'Primera Imagoquedada', un evento organizado por la Junta de Cofradías en colaboración con el Arzobispado que ha permitido a niños y jóvenes, junto a sus familiares, intercambiar sus cromos repetidos con otros coleccionistas.

Durante, aproximadamente, dos horas el patio se ha llenado de familias y personas --algunas, cofrades; otras, no-- que se han acercado hasta el Arzobispado, donde han sido recibidos por el propio arzobispo y el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, para vivir una mañana de Miércoles Santo en torno a esta "pasión compartida".

En el reverso de cada tarjeta hemos incorporado un código QR que enlaza directamente con la cofradía titular de la imagen. Esta integración digital permite ampliar la experiencia del coleccionista, facilitando el acceso inmediato a contenidos oficiales, historia, actualidad y patrimonio de cada hermandad.

El acto de presentación ha contado con la participación del arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas; la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral; el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar; la concejala de Turismo, Blanca Jiménez y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

"EXPRESIÓN CULTURAL Y RELIGIOSA"

Durante su intervención, el prelado vallisoletano ha puesto en valor esta iniciativa que destaca la "expresión cultural y religiosa" que representa la Semana Santa, al tiempo que ha agradecido a todas las instituciones y entidades participantes su apoyo en favor de los niños de las cofradías.

En la misma línea se ha expresado la representante del Ejecutivo autonómico, quien ha subrayado que este tipo de iniciativas permiten "unir el pasado y la tradición con el presente y el futuro", en tanto en cuanto se han diseñado unos cromos que "evocan a la infancia y a algo tan bonito como es la Semana Santa de Valladolid".

"Esto permite poder sacar pecho y decir como vallisoletanos que nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra Semana Santa", ha incidido González Corral, un punto en el que ha enfatizado en que la Junta "siempre va a apoyar la Pasión vallisoletana".

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora ha asegurado que este álbum de cromos "no se trata solamente de una colección ya que en ella está el alma de una tradición, de una pasión y unos valores" que están "ligados" a la ciudad.

Por ello, este tipo "engrandecen" una Semana Santa como la de Valladolid y la de su provincia a nivel nacional. "Nos colocan en el lugar donde queremos estar y como empresas privadas lo único que deseamos es estar al lado de lo que acontece, estar a la altura de las circunstancias y sobre todo acompañar a las instituciones públicas", ha apostillado.

"PROYECTO ESTRATÉGICO"

Esta postura ha sido compartida por el presidente de la Junta de Cofradías, quien ha valorado el "esfuerzo conjunto" de todas las instituciones y entidades que han respaldado esta colección de cromos que ha permitido que "toda la sociedad se haya implicado en un proyecto estratégico" que permite que los niños diferencien una cofradía de otra o los elementos característicos de cada procesión.

En este sentido, se ha referido a la importancia de "legar" esta tradición a las generaciones futuras y ha reiterado su agradecimiento a las instituciones y entidades que han apoyado la iniciativa.

En último lugar ha tomado la palabra el regidor de la capital vallisoletana, quien ha definido como "muy interesante" esta iniciativa que permite "conectar el pasado con el futuro", porque "no es lo mismo coleccionar estampas en el móvil que acaban siendo virtuales que tenerlas en papel, tocarlas, olerlas, sentirlas y pasarlas unas y otras".

"Lo importante de una colección de cromos no son los que tiene uno, sino los que faltan", ha reflexionado el primer edil, un punto en el que ha remarcado que "cuando uno persevera en el empeño de conseguir el que le falta y lo consigue, pues ha tenido un éxito".

Por ello, ha aseverado, esta es la "mejor manera" que hay de conocer desde muy pequeño, aparte de ser cofrade, la Semana Santa de Valladolid.