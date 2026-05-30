Valladolid expone en la conferencia 'NetZeroCities' de Turín sus avances para alcanzar la neutralidad climática en 2030 - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, ha participado del miércoles 27 al viernes 29 de mayo en la conferencia anual de 'NetZeroCities', celebrada en Turín, donde ha compartido los avances de la ciudad en su hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2030.

La presencia de Valladolid en este foro se ha producido en un momento "especialmente relevante", después de que la Comisión Europea haya reconocido expresamente la evolución de Valladolid en su hoja de ruta climática, según ha mencionado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En su valoración, la Comisión ha señalado que la ciudad ha pasado de la fase de diseño a la fase de implementación, mediante la incorporación de nuevas acciones, el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, la ampliación del alcance de las emisiones analizadas y la consolidación de una gobernanza "más amplia".

También ha subrayado el crecimiento del ecosistema local que respalda la Misión Valladolid, la cual comenzó con 42 entidades adheridas y ya supera las 210, con el desarrollo del proyecto 'Embajadores de la Misión' y a una "mayor implicación del sector privado".

En Turín, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha mantenido una reunión a puerta cerrada con Patrick Child, subdirector general de Medio Ambiente de la Comisión y líder de la Misión Ciudades, junto a otros políticos municipales.

Además, García Pellitero, único representante español, ha compartido con otros ediles de ciudades suecas, italianas y eslovacas el avance de sus ciudades con el Banco Europeo de Inversiones y miembros del consorcio 'NetZeroCities'.

Durante esta reunión se han abordado algunos de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades europeas para desarrollar sus planes de acción climática, con especial atención a "la financiación, el escalado de proyectos estratégicos y el papel de las ciudades como espacios clave para impulsar la inversión y la competitividad europea".

En el marco de la conferencia, la coordinadora de 'Misión Valladolid', Ángela Rivada, compartió la experiencia de la ciudad en acciones de comunicación emocional orientadas a "implicar y sensibilizar a la ciudadanía ante el reto común de avanzar hacia una ciudad climáticamente neutra".

CAMPAÑAS PARA LA CIUDADANÍA

Valladolid ha desarrollado distintas campañas vinculadas al deporte, la música, el humor y la magia destinadas a trasladar la importancia de "cada gesto ciudadano" y que los "pequeños cambios cotidianos" contribuyen a construir una ciudad más sostenible.

Entre las iniciativas presentadas en Turín destaca el Festival de Humor y Magia de la 'Misión Valladolid', organizado por el Ayuntamiento en noviembre de 2025, el cual reunió a cerca de 5.000 personas en ocho centros cívicos de la ciudad y en el Teatro Calderón.

La participación ciudadana generada en torno al festival permitió recoger compromisos concretos relacionados con "el ahorro de agua y energía en los hogares, el uso de la bicicleta y del transporte público y la mejora en la separación y reciclaje de residuos".

En total, unas 1.500 personas formalizaron su adhesión a la 'Misión Valladolid' mediante la firma de una hoja de compromisos bajo el lema 'Cada gesto cuenta' y, además, el festival destinó el 30 por ciento de la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Otro de los proyectos que se han compartido con otros representantes de las ciudades misión ha sido el trabajo conjunto del Ayuntamiento con la 'Conexión Deporte Valladolid', que agrupa por primera vez a los ocho clubes más representativos de la ciudad con el objetivo de "impulsar, coordinar y fomentar el deporte local por su valor social, inclusivo y sostenible".