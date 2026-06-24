Valladolid hace balance de sus servicios sociales y destaca 57.900 atendidos en CEAS y 5.078 valoraciones de dependecia

Presentación de la memoria del Área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado esta mañana la Memoria de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2025, un documento que recoge datos destacados por el edil como las 57.915 personas atendidas en los Centros de Acción Social, o las 5.078 valoraciones para acceso al sistema de dependencia.

Nieto, acompañado por la concejal delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque, ha destacado la actividad desarrollada por el Área y el "importante esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento de Valladolid para garantizar una atención social de proximidad, reforzar la protección de las personas más vulnerables y continuar impulsando políticas de participación, calidad e innovación.

Durante el pasado año, la Concejalía gestionó un presupuesto de 44.327.101 euros, destinado a mantener y fortalecer "una amplia red" de recursos y servicios dirigidos a las personas mayores, las familias, la infancia, las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad, la juventud, las mujeres víctimas de violencia machista, las personas sin hogar y la población inmigrante, entre otros colectivos.

Nieto ha subrayado que esa cifra supera en 5 millones de euros al último presupuesto bajo el equipo de Gobierno anterior de PSOE y VTLP, unos 39 millones de euros según el concejal.

La Memoria destaca especialmente el papel de los Centros de Acción Social (CEAS), que durante 2025 atendieron a 57.915 personas a través de los 53 puntos de atención distribuidos por toda la ciudad, consolidándose como el principal recurso de proximidad y acompañamiento social.

En cuanto a atención a las familias y apoyo a la infancia se concedieron 1.444 prestaciones económicas a familias en situación de necesidad, con una inversión superior a 1,2 millones de euros, además de ayudas de comedor escolar para 701 menores. Asimismo, los Equipos de Intervención Familiar trabajaron con 546 familias y 838 menores, desarrollando actuaciones de prevención, apoyo y protección.

La atención a la dependencia es señalada por Nieto como "uno de los principales ámbitos de actuación municipal". Durante 2025 se realizaron 5.078 valoraciones de dependencia, mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio atendió a 5.296 personas, con un presupuesto superior a los 21 millones de euros.

Además, 11.966 personas contaron con el servicio de teleasistencia, 1.073 personas recibieron comida a domicilio y 250 personas participaron en el Servicio de Estancias Diurnas.

PERSONAS SIN HOGAR

Los Equipos de Inclusión Social atendieron a 524 personas, complementando su labor con actuaciones relacionadas con la vivienda, la prevención de desahucios y el acompañamiento social. Asimismo, el programa de atención a personas sin hogar prestó apoyo a 1.893 personas, mediante recursos de alojamiento, comedor social y centro de día, con la incorporación de un nuevo protocolo de atención en casos de olas de calor.

En materia de empleabilidad, el Ayuntamiento destinó 1.109.130 euros a programas de formación para el empleo e inserción sociolaboral, beneficiando a 1.350 personas.

Por otro lado, durante 2025 participaron 1.804 personas en proyectos de educación e intervención social y se destinaron 423.185 euros en subvenciones a 99 entidades sociales. La colaboración con asociaciones y fundaciones se mantiene como una de las señas de identidad de la Concejalía, permitiendo ampliar la capacidad de intervención y ofrecer una respuesta más cercana y especializada.

PERSONAS MAYORES

El Área de Personas Mayores es otro "de los pilares de la política social municipal". En 2025 participaron 44.113 personas en programas de envejecimiento activo y se desarrollaron 684 talleres, mientras que el curso 2025-2026 comenzó con 11.700 personas inscritas.

El Ayuntamiento considera que avanza además en la lucha contra la soledad no deseada a través del Plan Contigo 2024-2028 y de proyectos innovadores como el Proyecto Pérgola, basado en el uso de la inteligencia artificial para la detección temprana de situaciones de aislamiento y puesto en marcha en 2025.

IGUALDAD, JUVENTUD, DISCAPACIDAD Y CONVIVENCIA

La Memoria también refleja la intensa actividad desarrollada en otras áreas de actuación municipal. El Centro Municipal de Igualdad alcanzó las 8.724 personas beneficiarias, mientras que los programas juveniles sumaron más de 61.000 participaciones entre los Espacios Jóvenes, Vallanoche y Vallatarde.

En materia de discapacidad se autorizaron nuevas ayudas y se impulsó y aprobó el III Plan Municipal de Accesibilidad 2025-2028. Además de las políticas de convivencia que han continuado promoviendo la integración y la prevención de la discriminación a través de numerosos programas educativos y de sensibilización.

Los datos de la Memoria mencionan datos de "satisfacción de las personas usuarias", que en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio se sitúa en un "98,9 por ciento", mientras que en las estancias diurnas se situó en el "95,4 por ciento" y la satisfacción de las familias en el "94,6 por ciento".

NUEVA IMAGEN DE 'VALLADOLID SOCIAL'

La presentación de la Memoria de Servicios Sociales 2025 ha servido también para dar a conocer la nueva identidad visual de 'Valladolid Social', una imagen renovada, "limpia, fresca y relevante", que nace con el objetivo de visibilizar a la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales como la gran red de recursos, profesionales, espacios, programas y personas.

La nueva identidad se construye a partir de un "lenguaje gráfico basado en la conexión, la estructura y la relación entre los distintos elementos que conforman el sistema de servicios sociales".

Cada una de las líneas que componen la imagen establece vínculos entre diferentes puntos, generando una red organizada y coherente que simboliza la propia labor de los servicios sociales: conectar personas con recursos, necesidades con soluciones y barrios con oportunidades.

El sistema gráfico se articula mediante los bloques de color que en el diseño que se mantenía hasta ahora acompañaban al rótulo de los servicios sociales y ahora se han diseminado por la imagen, se "relacionan entre sí, generan nuevas composiciones, espacios y posibilidades".

El concejal lo ha interpretado como "una metáfora visual de la ciudad de Valladolid, construida a partir de personas diferentes que conviven, participan y aportan dentro de una misma comunidad, entendiendo la diversidad como una fortaleza que enriquece al conjunto".

La nueva paleta cromática apuesta por colores "vibrantes que transmiten energía, vitalidad y optimismo, proyectando una imagen contemporánea, accesible y fácilmente reconocible, al tiempo que refleja la pluralidad de la ciudadanía y el carácter abierto y cercano de los servicios sociales municipales".

'Valladolid Social' se espera que sea "un sistema visual capaz de crecer y evolucionar junto a la propia ciudad"