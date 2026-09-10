Valladolid hará un conteo de personas en situación de calle e infravivienda durante la noche del 20 y 21 de octubre

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, en el balance anual de 2025. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento de Valladolid llevará a cabo en la noche del 20 y 21 de octubre un nuevo conteo de personas en situación de calle e infravivienda.

Para ello, el Consitorio ha constituido una mesa de trabajo junto a entidades como Cáritas, Cruz Roja e Inclusináutica, a las que podrán sumarse otras organizaciones, y el operativo se desplegará mediante equipos de profesionales y voluntariado.

De este forma, se realizará un nuevo conteo desde el del año 2023, cuando en la capital de Valladolid se registraron entre 70 y 80 personas en situación de calle.

Se trata de una iniciativa promovida por el Gobierno de España en colaboración con 46 ayuntamientos de todo el país que tiene como objetivo hacer una "fotografía fija" y un mapa actualizado de la realidad de las personas sin hogar en la ciudad "para adecuar mejor los recursos municipales y de las entidades".

Asimismo, Nieto ha explicado que los profesionales valorarán cada caso de forma "individualizada" para canalizar la atención y derivación correspondiente "en función de sus necesidades".

BALANCE SOCIAL DE 2025

Nieto ha hecho estas declaraciones con motivo del balance anual del ejercicio anterior en materia social, en el que ha destacado el Proyecto de Lucha contra la Exclusión Social en la Zona Este, una iniciativa con una inversión superior a 429.000 euros que desarrolla actuaciones centradas en la educación, la inclusión social y la participación comunitaria.

Además, en el ámbito de la inserción laboral el Consistorio ha destinado más de 1.100.000 euros a programas de formación y empleo, de los que se beneficiaron 1.350 personas, con especial atención a quienes presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Asimismo, los Equipos de Inclusión Social (EDIS) han atendido a 524 personas en situación o riesgo de exclusión, han realizado 399 valoraciones especializadas y han prestado atención con el programa de alojamientos provisionales a 33 familias, "ocho de las cuales se han incorporado durante el pasado año", ha detallado el edil.

En esta línea, en el pasado ejercicio y durante este año se han impulsado el Protocolo de Atención Urgente a Familias con Menores en Situación de Calle, el Programa de Cohousing Inclusivo, un proyecto "pionero" de inclusión financiera destinado a mejorar la autonomía económica de las familias más vulnerables, así como un protocolo para prevenir y actuar frente a agresiones a profesionales.

Así, en colaboración con la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo-VIVA, se han facilitado 15 viviendas municipales en régimen de alquiler social destinadas a familias en riesgo de exclusión y el servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio ha atendido a 28 familias, mientras que el programa de asesoramiento para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad ha derivado 50 casos al Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA).

Por otra parte, Nieto ha señalado el Programa de Atención a Personas Sin Hogar, que durante 2025 ha atendido a más 1.890 personas a través de sus servicios de primera acogida, comedor, alojamiento y centro de día.

El servicio de comedor ha distribuido más de 31.200 comidas y 22.100 cenas, mientras que el servicio de alojamiento ha dado cobertura a 477 personas con un itinerarios individualizados de inserción social y laboral.

Además, el edil ha destacado la puesta en marcha de un protocolo de actuación conjunto entre la Policía Municipal y los Servicios Sociales para atender a familias con menores en el que se garantizará un alojamiento temporal hasta su atención por el Servicio de Primera Acogida.

Asimismo, el Programa de Cohousing Inclusivo con la Asociación Realidades, dirigido a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial, pretenderá facilitar el acceso a una vivienda digna mediante y que en la actualidad cuenta con 46 personas participantes.

Para ello, el Ayuntamiento ha impulsado un protocolo de colaboración para la inclusión financiera junto a ING y la Fundación Nantik Lum, orientado a mejorar las competencias económicas de las familias en situación de vulnerabilidad.

Después de una primera formación realizada en noviembre de 2025 a 24 profesionales de los servicios sociales, el 74 por ciento de los participantes ha señalado su aplicación inmediata en el ámbito laboral, que ha acompañado ya a 38 familias en materia de salud financiera.

APOYO A LA DISCAPACIDAD

Por otra parte, el Centro Ocupacional Municipal ha atendido a 61 personas con discapacidad intelectual, que ha ofrecido apoyos orientados a su autonomía, integración social e inserción sociolaboral.

Además, el Ayuntamiento ha concedido 114 ayudas para el transporte en taxi de personas con movilidad reducida y 49 ayudas para fomentar la autonomía personal y la permanencia en el domicilio, destinadas tanto a la adaptación de viviendas como a la adquisición de productos de apoyo.

Respecto al servicio municipal de intérprete de lengua de signos ha atendido a 278 personas y ha prestado apoyo en 40 actuaciones municipales.

Asimismo, la aprobación del III Plan Municipal de Accesibilidad 2025-2028 ha permitido impulsar medidas para hacer de Valladolid "una ciudad más accesible e inclusiva".

ATENCIÓN A MIGRANTES

Durante el ejercicio anterior, 314 personas han formado parte de acciones formativas sobre participación y 919 personas han recibido atención en materia laboral y de extranjería a través de los programas subvencionados por el Ayuntamiento.

Además, Nieto ha recordado que se ha celebrado una nueva edición de la XXII Semana Intercultural, que ha reunido a cerca de 1.540 participantes en actividades destinadas a promover "la convivencia, el diálogo y el respeto a las personas vengan de donde vengan".