Valladolid mantiene activa la Situación 1 de contaminación por ozono tras superar el valor de referencia por décimo día

Archivo - Imagen de archivo de una estación medidora en Valladolid - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que por décimo día consecutivo se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por lo que se mantiene activa la 'Situación 1, preventiva'.

En concreto, se han registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de ozono en las estaciones en diez días consecutivos, los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por lo que se mantiene activa la 'Situación 1, Preventiva' que se declaró el pasado domingo, con las consiguientes medidas informativas.

Además, por segundo día consecutivo se ha superado el valor octohorario de 120 ug/m3, ha advertido el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera. Además, la previsión de altas temperaturas para esta semana indica que las concentraciones de ozono es probable que se mantengan altas.