Valladolid muestra ante una delegación mexicana oportunidades en sectores como defensa, agroalimentación e innovación

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, en una recepción a empresarios mexicanos en la Casa Consistorial - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y CEOE Valladolid han mostrado ante una delegación empresarial mexicana que ha estado integrada por una veintena de representantes de compañías nuevas oportunidades en sectores como la agroalimentación, innovación y defensa en el marco de la estrategia 'Valladolid Now'.

La recepción, celebrada en la Casa Consistorial, ha contado con la intervención del alcalde, Jesús Julio Carnero, y del presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, en un acto en el que también ha estado presente, entre otros, el copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, y en la que se ha trasladado a los empresarios asistentes el posicionamiento de la capital del Pisuerga como un territorio competitivo para la implantación de nuevos proyectos empresariales.

El primer edil ha explicado que Valladolid es la "primera ciudad" de España en el sector de la automoción, donde viven directamente 20.000 familias, con una gran industria agroalimentaria como segundo sector pujante que se "adapta y transforma a lo largo del tiempo".

Además, ha hecho hincapié en el proyecto de 'Valladolid Now', que ayuda a "mirar los ojos a Madrid", y que tiene como finalidad mostrar las bondades de la ciudad en esos sectores, "donde se manifiesta que Valladolid alberga una gran calidad de vida, un alto nivel de gastronomía y un excelente nivel de seguridad"

Por su parte, el presidente de la patronal vallisoletana ha subrayado que 'Valladolid Now' constituye una herramienta orientada a facilitar la implantación empresarial y a reforzar la capacidad del territorio para atraer inversión.

"Tomar la decisión de invertir o implantarse en un nuevo territorio no es solo una cuestión de oportunidad, sino de confianza. 'Valladolid Now' nace para ofrecer esa confianza: confianza en el entorno, en las instituciones y en la capacidad de desarrollar proyectos con estabilidad", ha reflexionado.

Asimismo, ha destacado el "papel activo" de CEOE Valladolid en este proceso como elemento de conexión con el tejido empresarial local al señalar que la patronal trabaja directamente con las empresas, conoce sus necesidades y puede actuar como puente, facilitador y punto de apoyo para quienes llegan a la ciudad".

ATRAER INVERSIÓN Y PROYECTAR LA CIUDAD

La recepción se enmarca en la estrategia conjunta del Ayuntamiento y CEOE Valladolid para reforzar la proyección exterior de la ciudad y posicionarla como un destino atractivo para la inversión empresarial.

Precisamente, en los últimos meses 'Valladolid Now' ha servido de marco para la organización de encuentros con delegaciones empresariales internacionales y para el impulso de contactos institucionales y diplomáticos orientados a dar a conocer el potencial económico, industrial y logístico de Valladolid.

En este contexto, la ciudad ha acogido visitas y encuentros con delegaciones empresariales procedentes de México, Ecuador y China, y ha desarrollado una agenda de relaciones internacionales vinculada a embajadas y representantes institucionales de países como China, Turquía, Sudáfrica, México y Portugal o la región del Kurdistán Irakí.

POSICIÓN ESTRATÉGICA, TEJIDO EMPRESARIAL Y TALENTO

Durante la recepción se ha puesto en valor la posición estratégica de Valladolid en el eje del Corredor Atlántico, su conectividad con Madrid a través de alta velocidad y su integración en una red logística que conecta con el norte de España, Portugal y el resto de Europa.

Durante el encuentro se ha puesto de relieve que este posicionamiento permite a las empresas operar desde Valladolid con eficiencia, optimizar costes y mantener acceso a uno de los principales centros económicos del sur de Europa.

Entre los proyectos presentados durante el encuentro destaca el Parque Agroalimentario de Valladolid, concebido como un espacio orientado a estructurar un sector con gran capacidad de crecimiento, integrando producción, transformación, logística e innovación.

Junto a este desarrollo, se ha puesto de relieve el trabajo que se está impulsando en el ámbito de la defensa y la innovación tecnológica, especialmente a través del proyecto BACSI --Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente-- vinculado a la Base Aérea de Villanubla.

Este proyecto abre oportunidades para las empresas en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad energética, las infraestructuras inteligentes, el mantenimiento, la logística avanzada y las tecnologías duales, con aplicación tanto en defensa como en el ámbito civil.

Asimismo, se ha destacado el contexto europeo actual, marcado por el incremento de la inversión en defensa y desarrollo tecnológico, lo que sitúa a las empresas que se posicionan en este ámbito en una cadena de valor con recorrido a medio y largo plazo.

En este sentido, recientemente empresas del ámbito de la defensa han iniciado trámites para instalarse en Valladolid, tras el trabajo y acompañamiento realizado con ellas por parte del Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid en el marco de Valladolid Now.