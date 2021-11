Valladolid no registraba nevadas en el mes de noviembre desde hace ocho años

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha dejado hoy una copiosa nevada en la provincia de Valladolid, precipitaciones que se espera que continúen hasta la tarde de este jueves, pero que no se registraban en un mes de noviembre en la capital vallisoletana desde hace ocho años, según ha confirmado a Europa Press el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Castilla y León, Juan Pablo Álvarez.

Así, la última vez que nevó en Valladolid un mes de noviembre fue en 2013, en concreto el día 16, cuando se registraron 2,8 mm en forma de lluvia y nieve --según la estimación automática que se realiza con valores simultáneos de precipitación, temperatura y humedad, el valor estimado de nieve fue de 0,6 mm--, mientras que las temperaturas oscilaron entre 5,1 y 1,0 ºC.

De forma previa, el 13 de noviembre de 2005 se registró en Valladolid una precipitación total de 25,5 mm en forma de lluvia y nieve --nieve estimada según la automática 6,8 mm y la precipitación en la automática fue de 27,7 mm-- con una temperatura máxima de 6º C y una mínima de 2º C. En Villanubla, el registro de ese día fue de 29,1 mm en forma de lluvia y nieve.

Sin embargo, una precipitación exclusiva en forma de nieve en Valladolid durante el mes de noviembre no se registra desde 2001, cuando se acumularon 2,9 mm entre los días 9 y 10, mientras que el valor en Villanubla fue de 0,7 mm, también en forma de nieve, exclusivamente.

Atendiendo al registro histórico, el valor más relevante de acumulación de nieve para un mes de noviembre en Valladolid (desde 1971) fue el del 13 de noviembre de 1984, con 39,4 mm en Valladolid y 27,5 en Villanubla, ambos en forma de nieve, exclusivamente. Las temperaturas en Valladolid se situaron entre 5,6º C y 1,2º C y, en Villanubla, entre 3,4º C y 0,2º C.