Valladolid ofrecerá del 16 al 25 de octubre una experiencia inmersiva "inédita" sobre la vida de San Francisco de Asís

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, junto al vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, y el Hermano Ministro de la Cofradía de la Orden Francisca Seglar, Miguel Santos Romón - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de La Inmaculada de Valladolid ofrecerá desde el viernes 16 de octubre hasta el domingo día 25 'Paz y Bien, la luz que camina', una experiencia inmersiva "inédita" sobre la vida de San Francisco de Asís como "nunca antes se ha visto".

La cofradía de la Orden Franciscana Seglar (VOT) La Santa Cruz Desnuda ha organizado esta proyección, cuya producción artística y técnica corre a cargo de Producciones Accidentales, como colofón a los actos que conmemoran el 800 aniversario del Tránsito de San Francisco de Asís, y que además de otros patrocinadores y colaboradores ha contado con la colaboración de Valladolid Film Commission, como ejemplo de un nuevo tipo de experiencia audiovisual con talento y técnica vallisoletana.

Así lo ha trasladado este viernes la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, durante la presentación de la experiencia junto al vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, el Hermano Ministro de la Cofradía de la Orden Francisca Seglar, Miguel Santos Romón.

La proyección de gran formato y en 360 grados repasará los hitos de la vida de San Francisco de Asís, la presencia franciscana en Valladolid, y sumergirá al espectador en un ambiente nunca antes visto.

De hecho, uno de los grandes atractivos es que la cubierta del templo, de más de 800 metros cuadrados, también será parte de este peculiar lienzo.

'Paz y Bien, la luz que camina', se proyectará todos los días a partir de las 21.00 horas y tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos y contará con pases extraordinarios viernes y sábados también a las 22.00 horas.

Su objetivo, además de aproximar a quienes la contemplen al pensamiento franciscano a través de su fundador es poner en valor el templo que desde los años 60 domina el Paseo Zorrilla de Valladolid.