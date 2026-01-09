Valladolid pondrá en marcha este mes de enero dos nuevas Lanzaderas de Empleo

El concejal de Personas Mayores, Servicios Sociales y Familia, Rodrigo Nieto (dcha), junto al gerente de Ecyl, Jesús Blanco (izda), y el representante de la Fundación Santa María la Real, Álvaro Retortillo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María la Real, el Ecyl y el Ayuntamiento de Valladolid pondrán en marcha este mismo mes dos nuevas Lanzaderas de Empleo dirigidas a parados y una de ellas, concretamente, a personas en situación de vulnerabilidad.

Se desarrollarán a través del programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' para personas en desempleo, mayores de 18 años y la inscripción permanecerá abierta hasta el 19 de enero.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha presentado junto al director general de la Fundación Santa María la Real, Álvaro Retortillo, y el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), Jesús Blanco, las dos nuevas Lanzaderas de Empleo que se pondrán en marcha en la ciudad este mismo mes de enero, dentro del programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad'.

Rodrigo Nieto ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con el impulso de políticas activas de empleo y la inclusión social, subrayando que "estas Lanzaderas de Empleo ofrecen una orientación personalizada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral, facilitando nuevas oportunidades a las personas en desempleo de nuestra ciudad".

Por su parte, el representante de la Fundación Santa María la Real, su director general ha destacado que "este nuevo enfoque del programa 'Lanzaderas de Empleo', con una década de experiencia y buenos resultados, refuerza el especial compromiso de nuestra Fundación hacia el desarrollo territorial y la inclusión social.

ENTRE ENERO Y JUNIO

El programa se desarrollará entre los meses de enero y junio en formato semipresencial y forma parte del proyecto 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', que continúa su actividad en Castilla y León a través del 'Hub' ubicado en Valladolid.

Dentro de este programa se pondrán en marcha en la comunidad autónoma tres Lanzaderas de Empleo en Valladolid y Segovia, de las cuales dos se desarrollarán en la capital vallisoletana.

Una de ellas será con el formato 'Lanzadera de Empleo Activa', dirigida a un grupo heterogéneo de personas en desempleo con el objetivo de actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo; y otra 'Lanzadera de Empleo Despega', orientada a personas en situación de especial vulnerabilidad, que recibirán una atención especializada para facilitar su inserción laboral y su inclusión social.

El 'Hub' de Castilla y León acoge proyectos de cinco meses y medio de duración y permite la participación de hasta un total de 80 personas.

ORIENTACIÓN LABORAL PERSONALIZADA Y ACTUALIZADA

A través de los diferentes centros 'Hub' abiertos, el programa impulsa la inserción laboral ofreciendo una orientación actualizada y personalizada, impartida por especialistas. Su objetivo es activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorar su empleabilidad mediante el desarrollo de competencias transversales y habilidades demandadas por el mercado laboral, reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes.

Las personas participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés asociado al desempleo o a la incertidumbre laboral.

Además, se preparan en equipo para afrontar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales actuales y definir su objetivo profesional con el acompañamiento de personal técnico especializado.

FORMACIÓN EN SECTORES CON ALTA DEMANDA Las Lanzaderas de Empleo también ofrecen la posibilidad de acceder a formaciones técnicas orientadas a mejorar el futuro laboral de las personas participantes, en sectores con alta demanda, como gestión administrativa y herramientas aplicadas a la gestión; atención al cliente, comercio y reposición; gestión y logística de almacén, incluyendo el carnet de carretilla; así como limpieza profesional y prevención de riesgos laborales.

Pueden participar personas en desempleo, mayores de 18 años, de cualquier sector profesional o nivel educativo, que residan en Valladolid. La iniciativa es totalmente gratuita y se desarrolla en formato semipresencial. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 19 de enero a través del formulario online disponible en https://hubsempleabilidad.com/inscribete/.

TRAYECTORIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

El programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' ha desarrollado ya tres rondas desde su lanzamiento en 2024, con la participación de más de 1.700 personas en desempleo en los centros 'Hub' de distintas comunidades autónomas. Fruto del trabajo realizado, 334 personas han encontrado empleo por cuenta ajena, se han impulsado cuatro iniciativas de emprendimiento y 56 participantes han ampliado su formación reglada, lo que supone un balance provisional de más del 54,8 por ciento de inserción laboral.

En el caso de Valladolid, han participado en ediciones anteriores 99 personas en desempleo, de las cuales se considera que "más de 50 han mejorado su situación laboral", ya sea mediante la obtención de un empleo, el emprendimiento, la ampliación de su formación o la obtención de un Certificado de Profesionalidad. El resto continúa inmerso en su proceso de búsqueda activa de empleo.

Un programa con amplia trayectoria 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por la Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza; la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

El programa sigue la filosofía de las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario, con más de diez años de experiencia, más de 950 Lanzaderas desarrolladas y cerca de 28.000 personas participantes desde 2013, con la base de principios como "el trabajo en equipo, la diversidad de perfiles, la visibilidad del talento y la lucha contra el estigma del desempleo".