Valladolid pone a disposición del sector audiovisual una guía para impulsar rodajes más sostenibles

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento pone a disposición del sector audiovisual la 'Guía para Rodajes Más Sostenibles en Valladolid', un documento que recoge una serie de recomendaciones prácticas para planificar y desarrollar rodajes con un menor impacto ambiental y una mayor contribución al desarrollo económico y social del territorio.

La guía ha sido elaborada por la consultora especializada Mrs.Greenfilm, en colaboración con el Consistorio, y se enmarca en la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, innovadora e inclusiva.

El documento parte de la convicción de que la sostenibilidad de un rodaje va mucho más allá de la reducción de emisiones o de la correcta gestión de los residuos, incorporando también aspectos como el apoyo al talento local, el fortalecimiento del tejido empresarial, el respeto al entorno urbano y la generación de un impacto positivo en la comunidad.

Diseñada específicamente para responder a la realidad de Valladolid, la guía ha aprovechado las fortalezas de la ciudad como escenario audiovisual: su carácter compacto, la proximidad entre localizaciones y servicios, la posibilidad de colaborar con empresas municipales para acceder a soluciones energéticas de menor impacto y la existencia de un ecosistema audiovisual cercano y colaborativo con un importante potencial de crecimiento.

El documento reúne una batería de recomendaciones organizadas en torno a diez ámbitos de actuación que abarcan desde la planificación de una movilidad más eficiente y el uso responsable de la energía hasta la gestión del agua, la reducción de residuos, la economía circular, el catering sostenible, el respeto al espacio público o el impulso del talento y los proveedores locales.

Además, propone incorporar sistemas de evaluación y mejora continua que permitan medir el impacto de cada producción y compartir buenas prácticas entre el sector.

Como parte de su desarrollo, la guía ha incorporado la experiencia real de sostenibilidad en el cortometraje 'La paradoja de Fermi', producido por Plan Secreto y rodado íntegramente en Valladolid.

Este proyecto piloto permitió comprobar la eficacia de medidas como la movilidad compartida, la reutilización de materiales, la eliminación de botellas de plástico de un solo uso o la sustitución de generadores de combustión por la conexión a la red eléctrica existente, demostrando que es posible aplicar criterios de sostenibilidad de forma realista incluso en producciones de pequeño formato cuando existe planificación y coordinación entre los distintos agentes implicados.

La guía también ha puesto el foco en el potencial de Valladolid para consolidar un ecosistema audiovisual más fuerte y resiliente, fomentando la colaboración entre productoras, profesionales, centros educativos, instituciones culturales, empresas y administraciones públicas.

En este sentido, plantea iniciativas como la creación de redes para compartir materiales y equipamientos, el impulso de programas de formación o el desarrollo de proyectos de innovación vinculados a la sostenibilidad y la economía circular.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valladolid continúa reforzando su estrategia de apoyo a la industria audiovisual, incorporando la sostenibilidad como un elemento diferenciador para atraer nuevos rodajes, favorecer la competitividad del sector y generar un impacto positivo y duradero en la ciudad.

La guía aspira así a convertirse en una herramienta útil para que cada producción audiovisual que elija Valladolid como escenario contribuya no solo a minimizar su huella ambiental, sino también a dejar valor en el territorio y fortalecer el tejido profesional local.

La Guía forma parte de las acciones promovidas por el Ayuntamiento de Valladolid a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Unión Europea Next Generation EU, en el marco de la convocatoria extraordinaria de 2022 para Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del proyecto Valladolid Ciudad Creativa.

La iniciativa cuenta además con el apoyo de Valladolid Film Commission, consolidando la apuesta de la ciudad por atraer producciones audiovisuales y generar nuevas oportunidades de promoción turística y cultural.