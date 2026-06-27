Valladolid prepara un dispositivo especial para garantizar la movilidad y la seguridad durante el eclipse solar

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ultima el dispositivo especial de seguridad y movilidad, que se desplegará con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que podrá observarse desde toda la ciudad, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Con el objetivo de coordinar las actuaciones y anticiparse a las posibles incidencias derivadas de una elevada afluencia de personas, el Consistorio ha constituido un grupo de trabajo integrado por representantes de las áreas de Medio Ambiente (Servicio de Parques y Jardines), Tráfico y Movilidad (Centro de Movilidad Urbana), Salud Pública y Seguridad Ciudadana (Policía Municipal y Protección Civil), así como de AUVASA.

Este grupo, que esta semana ha celebrado su segunda reunión, avanza en la planificación del operativo y en la definición de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la movilidad durante la jornada.

En Valladolid, el eclipse comenzará a las 19.24 horas, alcanzará la fase de totalidad en torno a las 20.30 --con una duración aproximada de un minuto y medio-- y finalizará hacia las 21.24 horas.

La principal recomendación del Ayuntamiento es disfrutar del eclipse desde la propia vivienda o desde espacios próximos al lugar de residencia, como parques o plazas, siempre que ofrezcan una visión despejada del horizonte occidental.

Para comprobar si el sol será visible desde estos lugares, se aconseja observar su posición durante los días previos a la misma hora del fenómeno.

Con ello se pretende evitar desplazamientos innecesarios que puedan verse afectados por problemas de tráfico o concentración de personas.

Para quienes no dispongan de una ubicación adecuada desde la que observar el eclipse, el Ayuntamiento habilitará un operativo específico en el entorno del Recinto Ferial.

Este espacio cuenta con una amplia zona de estacionamiento y reunirá las condiciones necesarias para facilitar una observación segura del fenómeno.

Allí se instalará un punto de asistencia atendido por Protección Civil, permanecerán abiertos los aseos del recinto y la Policía Municipal regulará la circulación y los accesos para garantizar la movilidad.

Asimismo, AUVASA reforzará el servicio de transporte público entre las 18.30 y las 21.30 horas, un horario en el que se habilitará una parada adicional de la línea 8 en las inmediaciones del Recinto Ferial y se reforzarán las líneas circulares C1 y C2, que prestan servicio en la zona y conectan con el conjunto de la ciudad.

De forma paralela, la Policía Municipal establecerá un dispositivo de vigilancia y regulación del tráfico en otros puntos que previsiblemente podrían concentrar un elevado número de personas, como el Cerro de San Cristóbal o la Fuente del Sol, con el fin de evitar problemas de circulación y garantizar la seguridad.

Aunque resulta difícil estimar el número de visitantes que pueda recibir Valladolid, al coincidir el eclipse con el periodo vacacional y ser visible desde numerosos puntos del territorio nacional, el Ayuntamiento considera necesario ofrecer una alternativa organizada y segura para quienes decidan desplazarse a la ciudad con motivo de este acontecimiento.

El dispositivo municipal ya ha sido comunicado a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que ha decidido activar el correspondiente Plan de Protección Civil para coordinar la respuesta ante una posible afluencia masiva de personas tanto en Valladolid como en otros municipios de la Comunidad.

Además del operativo de seguridad y movilidad, el municipio acogerá diversas actividades divulgativas relacionadas con el eclipse.

Entre ellas, el Museo de la Ciencia tiene previsto celebrar la noche anterior un espectáculo en su espacio exterior, cuya programación se dará a conocer próximamente.

Asimismo, podrán desarrollarse otras iniciativas impulsadas por distintas áreas municipales y entidades de la ciudad.

Finalmente, el Ayuntamiento recuerda la importancia de seguir en todo momento las recomendaciones que difundan los organismos competentes para observar el eclipse con seguridad.

En especial, insiste en la necesidad de utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 y de atender el resto de indicaciones de protección ocular difundidas por la Junta de Castilla y León y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.jcyl.es/web/es/portal/eclipse-solar.htlm