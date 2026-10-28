Valladolid prevé aprobar en noviembre la modificación para elevar a 770 viviendas la promoción del Cuartel de La Rubia

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha asegurado este miércoles que en el próximo Pleno municipal, previsto para finales de noviembre, se aprobará inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá elevar a 770 la cifra máxima de viviendas que se podrán construir en los terrenos del Cuartel de La Rubia, donde la entidad estatal Casa 47 proyecta un bloque de promoción pública.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Zarandona ha confirmado que la cifra finalmente será de 770 viviendas.

Ha explicado el concejal que el Ayuntamiento está "de acuerdo completamente con Casa 47" y caminan "juntos" en este proyecto y así el equipo de Gobierno ha hecho sus "deberes" con "toda la rapidez que se puede dentro de los tiempos urbanísticos".

Zarandona ha señalado que Casa 47 "pidió que se pudiera aumentar todavía más ese número de viviendas", aunque por cuestiones de la densidad "que marca el reglamento de Urbanismo" requeriría declararlo como zona de Regeneración Urbana, pero ha apuntado que se hizo la consulta a la Junta de Castilla y León y la respuesta fue negativa.

Ahora, ha añadido, la cuestión "estará siempre en manos de Casa 47" que espera que "esta vez sí ya no tiene excusas para no correr con todos los tiempos" que implican realizar los proyectos, o adjudicar las obras.

Para empezar, ha confiado en que "pronto" se vean ya las demoliciones del antiguo Cuartel que "ya están licitadas" y, cree, adjudicadas por parte de Casa 47.

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