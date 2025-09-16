Valladolid programa más de 50 actividades en la Semana de la Movilidad, con bus y bicis gratis en el Día sin coche

Presentación de las actividades con motivo de la Semana de la Movilidad en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha programado más de medio centenar de actividades que se desarrollarán durante la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, día en el que se celebrará el Día sin coche, en el que los autobuses urbanos, las bicis de alquiler municipal y los Parkbici serán gratuitos, al igual que los aparcamientos disuasorios urbanos.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha presentado las actividades, que se desarrollan bajo el lema '¡Movilidad para todas las personas!' y tienen como objetivo fomentar una movilidad urbana más sostenible, segura, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía.

La citada presentación, en la Acera de Recoletos, ha servido de inauguración oficial de la Semana y de pistoletazo de salida para la programación, de diversa índole, que incluye más de 50 actividades dirigidas a toda la ciudadanía.

El tema de este año se centra en garantizar que todas las personas puedan acceder a un transporte sostenible, sin importar su ingreso, ubicación, género o capacidades, ya que muchas personas enfrentan desafíos como el alto costo o la falta de opciones de transporte que limitan su acceso a empleos, educación y servicios esenciales; conociéndose como pobreza del transporte.

La campaña de este año pone el foco en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la promoción de medios de transporte sostenibles como el autobús urbano de Auvasa, la bicicleta pública Biki, el servicio Parkibici, así como en la concienciación sobre seguridad vial y la participación ciudadana.

ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Valladolid, con la participación de distintas áreas municipales, asociaciones y organismos, y la colaboración de distintos colectivos sociales, ha confeccionado diferentes actividades con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el objetivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se lleva celebrando en la ciudad desde el año 1999.

Durante estos días se procederá a la colocación de cartelería delimitando el área restringida durante el 'Día sin coche', que coincide con la ZBE.

AsImismo, entre las actividades más destacadas se encuentran las exposiciones y puntos informativos sobre la ZBE en los centros cívicos de la ciudad o el Biki Fun Day con circuitos, pruebas divertidas, photocall, mural de firmas, inscripción rápida y regalos. Se destaca la presentación de los nuevos locales de aparcamientos seguros de bicicletas dentro de la red Parkibici en Cúpula del Milenio y López Gómez, y las diferentes rutas que se podrán realizar en bici o patinete.

Por primera vez en Europa llega un reto de pasos en la Semana Europea de la Movilidad llamado 'Walk for your City' (Camina por tu ciudad), y Valladolid estarÁ presente, ya que es una de las ciudades que más se camina de Europa.

Así, del 16 al 22 de septiembre hay que conseguir que Valladolid sea la más activa en Europa. Para ello, hay que descargarse la aplicación 'walk15' (https://about.walk15.app/download), unirse al reto 'Walk for your city' en la app y empezar a andar para conseguir el reto. Además, a los tres primeros clasificados de Valladolid obtendrán obsequios de Biki y Auvasa.

Durante el resto de los días se irán poniendo a disposición de las personas interesadas diferentes acciones de información y promoción de los diferentes modos de transporte sostenible que se ofrecen a la ciudadanía acercando la misma incluso a ellos con una visita programada a las instalaciones y nuevo centro de control de Avasa.

Las actividades principales de esta semana se realizarán en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad como es la Acera de Recoletos, donde los ciudadanos podrán someter a prueba sus habilidades en BIKI y experimentar nuevas sensaciones con un simulador de vuelco y gafas de simulación de alcoholemia, montar en el puesto de conducción de un autobús de Auvasa o asistir a un taller de mantenimiento de bicicletas entre muchas otras actividades.

Por último, a lo largo de la semana se realizarán diferentes talleres de concienciación sobre movilidad segura impartidos por Aesleme y la Policía Municipal, dirigidos a escolares, jóvenes deportistas y personas mayores.

También se ofrecerá la posibilidad de asistir a representaciones de microteatro montándose el público simplemente en el bus de Auvasa.

DÍA SIN COCHE

Para finalizar la Semana, se celebrará el día 22 la jornada '¡Día sin coche!', con la característica principal de restringir el tráfico en el área delimitada mediante las pancartas referidas y cuyo control de acceso estará desempeñado por la Policía Municipal.

El horario de aplicación será de 10.00 a 22.00 horas y los vehículos con acceso permitido serán los de transporte colectivo (bus y taxis), bicicletas, vehículos con tarjeta PMR, emergencias, vehículos de residentes, vehículos eléctricos y gas (GLP).

No podrán acceder las motos ni las personas usuarias de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido.

Durante ese día, cabe destacar la gratuidad del autobús de Auvasa, Biki y Parkibici, además de los parques infantiles en San Benito y Plaza Portugalete organizado por Turismo y Policía Municipal.

Además, durante todo el día los aparcamientos disuasorios urbanos serán gratuitos y, gracias a la colaboración de la Universidad de Valladolid, se procederá a la apertura gratuita al uso general de los estacionamientos universitarios ubicados en el Campus Miguel Delibes y Prado de la Magdalena.

La Semana Europea de la Movilidad se enmarca en la campaña europea #MobilityWeek, que este año pone el acento en la equidad y accesibilidad universal, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con una ciudad más saludable, conectada y respetuosa con el medio ambiente.