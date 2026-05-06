Valladolid reconoce a mujeres "olvidadas" que fueron "motor invisible" de reivindicaciones que transformaron la ciudad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), conversa durante el acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal en Valladolid, en el Centro Cívico Pilarica, a 6 de mayo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado de Valladolid ha celebrado este miércoles un acto-homenaje en el que ha otorgado un reconocimiento a las mujeres que en los años 70 y los primeros años de la etapa democrática fueron "el motor invisible" de las reivindicaciones de estas entidades que permitieron transformar la ciudad.

El acto ha contado con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha puesto de relieve el "enorme honor y placer" que supone formar parte de una celebración de las mujeres que lideraron el movimiento vecinal en Valladolid.

Un movimiento vecinal, ha expresado, que se "incrusta" en la historia y democracia de España y permite reflexionar sobre lo que es la ciudadanía y la comunidad, puesto que estas mujeres "construyeron ciudadanía en un momento complicado".

"El país salía de una dictadura, una situación de patriarcado muy cerrado donde las mujeres prácticamente eran ciudadanas de segunda", ha aseverado la titular de Igualdad, quien ha destacado cómo estas mujeres se "empoderaron para construir ciudadanía con responsabilidad" y lograron servicios públicos para los barrios a través de sus reivindicaciones.

Precisamente, ha señalado que "no solamente hubo hombres en el movimiento vecinal, a los que se han reconocido y en algunas ocasiones incluso premiado, pero ellas han estado en la sombra hasta hoy". "Y es bueno y necesario reconocerlas porque construyeron ciudadanía, también comunidad y democracia", ha apostillado.

MOVIMIENTO VECINAL

Las mujeres a las que se ha reconocido en el acto, ha destacado la federación vecinal, participaron entonces "en las exigencias de escuelas públicas, de centros de salud o de espacios verdes" y las consideran "determinantes en la mejora de las condiciones de vida del vecindario".

Por ello, la Federación Vecinal Antonio Machado ha puesto "nombre y rostro" a estas activistas que "lucharon por la libertad y la dignidad de sus barrios, en un contexto de represión y dificultades sociales". Algunas siguen vivas, otras ya fallecieron pero la federación recalca que su memoria "debe continuar con nosotras" y así se hará en el homenaje.

El acto ha estado presentado por la periodista Beatriz Sanz Olandía y ha contado con la presencia de 30 de estas mujeres.

El pintor Manolo Sierra ha diseñado para ellas una lámina que recuerda expresamente esta lucha de las vecinas. Además, ha participado el músico Jaime Lafuente, quien ha abierto y cerrado la jornada con su música.