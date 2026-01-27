Valladolid reconoce el talento y emprendimiento universitario en la quinta edición de los Premios TFG-TFM 2025

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid (UVA) han entregado este martes los premios a Trabajos Fin de Grado y de Máster 'Valladolid, Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra' que reconocen el talento y emprendimiento universitario.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el rector de la institución universitaria, Antonio Largo, han entregado los premios a Trabajos Fin de Grado y de Máster 'Valladolid, Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra' que ha congregado a tutores y profesores de la comunidad universitaria, así como a otras entidades y a los familiares de los premiados.

Es la quinta edición que premia la innovación, el talento y el emprendimiento de los jóvenes universitarios que quieren aportar su conocimiento para que la investigación aplicada a Valladolid genere nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Estos premios, ha destacado el primer edil, aportan ideas nuevas y audaces a la Misión Valladolid que inspiran y desarrollan nuevos perfiles profesionales dentro de nuestro talento universitario capaces de abordar las oportunidades que requiere la transición energética y que son fundamentales para la atracción y fidelización del talento y empleo joven.

Son ámbitos como el buen uso de la IA, la gestión inteligente del agua, la gestión de nuevos espacios verdes para la ciudad, la revitalización del comercio local, proyectos de reconversión sostenible en zonas vitales para Valladolid o cómo la tecnología puede ayudar a colectivos vulnerables.

Se trata, por tanto, de propuestas concretas en ámbitos estratégicos como la regeneración urbana, el comercio local, las TIC y sus tecnologías avanzadas de última generación como la IA, motor de la transformación urbana actual y la gestión digital, verde e inclusiva de las ciudades.

Por su parte, el rector de la UVA ha subrayado que estos premios reconocen la labor de los estudiantes cuyos proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y el compromiso medioambiental de la sociedad, impulsando una ciudad más innovadora y de futuro.

PREMIADOS TFG

El primer premio en la categoría de Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha recaído en Pablo Aguado Vesperinas, del Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, por el 'El uso de la inteligencia artificial en los procedimientos de aplicación de los tributos'.

El trabajo aborda el problema central de cómo compatibilizar el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos de aplicación de los tributos con las garantías jurídicas y constitucionales de los contribuyentes.

El segundo premio ha ha otorgado a Juan Dueñas Ruiz, del Grado de ingeniería informática de Servicios y Aplicaciones, por el proyecto 'Potenciando la extracción de características en sistemas brain-computer interface basados en c-VEP mediante TRCA'.

En este trabajo se plantea el creciente interés por proporcionar medios de comunicación alternativos a personas con limitaciones motoras que impiden el habla o el gesto, así como por potenciar nuevas formas de interacción hombre-máquina en ámbitos de ocio y accesibilidad.

El tercer premio ha sido para Jaime Pérez Vidal, del Grado de Comercio y Relaciones Laborales, por el 'El comercio local en el centro de Valladolid: evolución reciente (2018-2025) y plan estratégico de dinamización'.

El proyecto plantea la necesidad de un plan de dinamización integral que combine apoyo económico, digitalización, identidad visual y mejora del entorno para vitalizar el comercio local.

Por su parte, el accésit ha recaído en Inés Velasco Barrero, del Grado en Matemáticas, por el proyecto 'Aprendizaje justo basado en modelos de mezcla', un trabajo que trata de dar respuesta a los principales problemas que se plantean actualmente en el uso de algoritmos para la toma de decisiones.

El segundo accésit se ha otorgado a Lorena Gómez Diego, del Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicació, por la 'Implementación de una red 5G con una SDR BladeRF y su entorno de experimentación', un proyecto que busca diseñar un entorno experimental para desplegar, probar y analizar una red móvil 5G real, es el objetivo de este proyecto que propone disponer de un laboratorio adaptable y económico para la experimentación con 5G, estableciendo una base sólida para futuras investigaciones en redes móviles.

PREMIOS TFM

En el caso de los Trabajos de Fin de Máster (TFM), el primer premio ha recaído en Igor Rafael Gómes de Vasconcelos, del Grado en Ingeniería Industrial, por su proyecto 'Plan de proyecto para el desarrollo de un parque inteligente y sostenible en Valladolid'.

Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo un modelo de parque urbano replicable, escalable y sostenible, que combina innovación tecnológica con compromiso social.

El segundo premio se ha concedido a Pablo Diego García, del Grado de Comercio y Relaciones Laborales, por el proyecto 'La integración del patrimonio ferroviario en el desarrollo sostenible de la ciudad de Valladolid'.

Este trabajo realiza un diagnóstico y propone una solución integral del conjunto de los antiguos talleres de Renfe en Delicias, basada en la transformación cultural y urbana como motor de cambio para rescatar este patrimonio industrial de Valladolid.

El tercer premio ha recaído en Miguel Cuza Vargas, del Grado en Ciencias, por la 'Eliminación de metales pesados de aguas mediante filtración con membranas de ósmosis directa'.

Por su parte, el primer accésit se ha otorgado a Clara Gala Marcos, del Grado en Arquitectura, por el 'Clúster, Quebrarse para descender, descender para habitar', que propone la reconexión urbana del barrio de Pajarillos y la creación de un equipamiento cultural integral, capaz de articular residencia de artistas, formación y representación.

El segundo accésit ha sido para Belén Rodríguez Ferrero, del Grado en Filosofía y Letras, por el trabajo 'Vidas invisibles: mayores solos en un mundo en compañía', un proyecto que consiste en llevar a cabo un reportaje multimedia y audiovisual para visibilizar la realidad de las personas mayores que viven solas y cómo puede combatirse esta soledad.