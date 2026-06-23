Valladolid reivindica los 20 años de su torneo de pádel que tendrá continuidad en la Plaza Mayor en 2027

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la presentación del Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026 con los padelistas Arturo Coello y Alejandra Salazar - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Valladolid volverá a convertirse en el epicentro mundial del pádel con la celebración del Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026, una edición especialmente simbólica al conmemorar el 20 aniversario del torneo y contar con el número uno del mundo, el vallisoletano Arturo Coello, como principal referente de una cita que aspira a reforzar su proyección internacional y asegurar su continuidad en la ciudad más allá de 2027.

Así lo ha trasladado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de la edición 2026 del emblemático torneo de pádel en un acto que ha contado con la participación del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el número uno del ranking mundial, el vallisoletano Arturo Coello, y la jugadora más laureada de la historia de este deporte, Alejandra Salazar.

En su intervención, el primer edil ha destacado que el torneo cumple 20 ediciones de una cita deportiva que tiene "muchas connotaciones" al ser un evento "fundamental" para la ciudad y dentro del propio circuito nacional e internacional del pádel.

En este sentido, ha puesto en valor la participación del vallisoletano Arturo Coello, una "figura indiscutible" dentro del mundo del pádel que va a "dar lo mejor", como el resto de competidores, para alzarse con el título de esta edición.

"Estamos en un año importante para Valladolid desde el punto de vista deportivo al ser Ciudad Europea del Deporte en el marco de la celebración de la edición número 20 del torneo de pádel", ha reflexionado el regidor, para después agradecer a los patrocinadores de la competición y a la Junta por su "compromiso" con la ciudad.

También ha pedido que el calor ceda un poco para que tanto deportistas como visitantes puedan disfrutar en su "máxima expresión de este grandísimo torneo".

Preguntado por el futuro del torneo de pádel, el alcalde ha subrayado la intención del equipo de Gobierno que lidera de trabajar para que la Plaza Mayor de la capital vallisoletana siga siendo el escenario de este evento deportivo.

A este respecto, ha señalado que cuando llegó al Ayuntamiento "no había una claridad en cuanto al rumbo que tenía el torneo de pádel", por lo que el actual equipo de Gobierno "consiguió reconducirlo de una manera intensa para mejorarlo y lograr lo que es hoy en día".

Por todo ello, ha remarcado el "compromiso" del Consistorio de dar continuidad a la celebración del torneo de pádel en la Plaza Mayor en 2027, con "independencia de que lógicamente se tiene que trabajar con la idea del P2 como se hace en este momento".

Por su parte, el consejero de la Presidencia ha puesto de manifiesto que la Administración autonómica está "abierta" a cualquier iniciativa que surja para expandir esta cita deportiva a otras provincias de la Comunidad en caso de que sea "viable".

Precisamente, se ha referido a la "importancia" que tiene en la Comunidad el Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026 por su proyección turística internacional, puesto que más de 130 países van a retransmitir los principales partidos, lo que supone que más de 19 millones de espectadores van a conocer Valladolid y Castilla y León.

CONDICIONES Y ASPIRACIONES

Durante el acto de presentación también ha tomado la palabra Arturo Coello, número uno del ranking mundial junto al argentino Agustín Tapia, para atender a unas preguntas de los medios que han estado centradas en la exigencia del circuito deportivo y las complicadas condiciones meteorológicas debido al calor extremo.

En este sentido, ha resaltado la dificultad de defender los títulos conseguidos en un momento en el que la exigencia deportiva es "máxima". "Pero bueno, ahí estamos, en la lucha de intentar mantener esa posición privilegiada y sobre todo disfrutar del proceso", ha expresado.

Sobre las condiciones climáticas, el número uno del ranking mundial ha explicado que empieza a competir el jueves, día en el que bajará un poco la temperatura, si bien ha pedido a los jugadores que ya juegan que tengan cuidado y sigan los protocolos para evitar complicaciones.

Otro de los puntos que ha abordado ha sido su intención de terminar el año a la cabeza del ranking, motivo por el que el actual sistema de puntos obliga a competir casi todas las semanas y estar al "100 por ciento" para ganar el mayor número de títulos posible.

"Yo soy de aquí, nací aquí, represento a la ciudad y la llevo con mucho orgullo y trato de dejar en función de mis actos lo mejor posible a la ciudad", ha reconocido el deportista.