Valladolid reivindica la convivencia entre creencias con una nueva edición de 'La Noche de las Religiones'

Presentación de 'Noche de religiones' en el Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles la octava edición de 'La Noche de las Religiones', una iniciativa enmarcada en el proyecto 'Valladolid Plural' que reunirá los días 4, 6 y 7 de noviembre "diferentes e interesantes actividades" dirigidas a "favorecer el conocimiento y el diálogo entre las distintas comunidades religiosas" presentes en la ciudad.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha destacado que este tipo de actividades favorecen la "cohesión", la "integración" y la "convivencia". Además, Nieto ha agradecido a la docena de entidades por participar en la iniciativa".

"En los momentos que vivimos, iniciativas como estas son fundamentales para buscar la cohesión, integración y esa convivencia que nuestras ciudades necesitan", ha concluido Nieto en la presentación de la programación.

'Valladolid Plural' nació en 2019 como una iniciativa conjunta de la Fundación La Merced Migraciones, Red Íncola y la Fundación Pluralismo y Convivencia, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

Desde entonces, el objetivo del proyecto ha desarrollado actividades socioeducativas y culturales para visibilizar la diversidad religiosa de la ciudad y promover la libertad de conciencia, religiosa y de culto.

Como ha apuntado el pastor evangélico de la Asamblea de Hermanos y representante de las entidades en la presentación del proyecto, Luis Fajardo, "Valladolid es una ciudad tolerante y donde se puede convivir".

Fajardo a continuación, ha explicado las tres jornadas que serán el pilar fundamental de 'Noche de Religiones'. La programación comenzará el 4 de noviembre a las 18.00 horas, con la mesa redonda 'Creer en el siglo XXI: ¿Cómo cambia la religión de padres a hijos?', que se celebrará en el salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y abordará, entre otras cuestiones, la forma en la que las distintas generaciones se relacionan con las creencias del siglo XXI.

La segunda propuesta será 'Ruta de las religiones', que se desarrollará el viernes 6 de noviembre a partir de las 18.00 horas. El recorrido comenzará en la Plaza de los Arces y continuará por la calle Platerías, la calle Duque de la Victoria, la calle Divina Pastora, Plaza España y la calle López Gómez, con el propósito de acercar a los participantes a diferentes "lugares religiosos emblemáticos" de la ciudad.

Finalmente, la programación concluirá el 7 de noviembre con el 'Festival de Música y Diversidad Religiosa', que se celebrará entre las 18.00 horas y las 20.00 horas en el Centro Cívico de Parquesol.

Fajardo ha añadido que esta iniciativa persigue "favorecer el conocimiento mutuo, combatir estereotipos y prejuicios que puedan derivar en situaciones de discriminación y poner en valor la diversidad de creencias y convicciones como parte de la realidad social de Valladolid".