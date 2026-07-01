Valladolid reúne a una delegación empresarial del Kurdistán iraquí para impulsar la inversión y la cooperación económica

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el secretario General de CEOE Castilla y León, David Esteban, y el alcalde de Zakho, Gohdar Shexo, durante el foro - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha reunido este miércoles a una delegación con las principales empresas del Kurdistán iraquí para impulsar nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica, la internacionalización, la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos conjuntos.

La cita ha tenido lugar en el marco del Foro Económico Castilla y León - Región del Kurdistán (Irak), organizado por CEOE, en cuya clausura han participado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el secretario General de CEOE Castilla y León, David Esteban, y el alcalde de Zakho, Gohdar Shexo.

Durante su intervención, Suárez-Quiñones ha destacado que "ambas regiones cuentan con grandes oportunidades de colaboración" y ha subrayado la fortaleza económica de la Comunidad, fruto del trabajo conjunto del tejido empresarial y de las administraciones públicas.

En este sentido, ha asegurado que Castilla y León es una Comunidad "muy potente" desde el punto de vista económico gracias a esa "estabilidad y buena relación" entre las administraciones y el sector empresarial, un clima que, a su juicio, genera oportunidades de crecimiento y de inversión.

Así, ha defendido que existe una "confianza" del sector empresarial en las administraciones públicas, lo que permite mantener un "diálogo fluido" y adaptar las políticas públicas a las necesidades de las empresas para favorecer el empleo, la actividad económica y la mejora de la calidad de vida de las personas en el territorio.

Suárez-Quiñones ha resaltado, además, que Castilla y León ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, impulsado por el "buen comportamiento" del sector industrial, el sector servicios y la construcción, que se recupera progresivamente de las distintas crisis.

Para el titular de Industria, esta evolución se traduce en nuevas oportunidades empresariales y en un incremento de las exportaciones, que crecen un cinco por ciento, por encima de la media nacional, unos datos que reflejan la "competitividad" de la Comunidad y la sitúan "en mejores condiciones" para atraer inversiones, gracias a un tejido empresarial "potente" en el que destacan sectores como la automoción, las energías renovables y la industria agroalimentaria.

Respecto al Kurdistán iraquí, Suárez-Quiñones ha asegurado que resulta "asombroso" el nivel de prosperidad y desarrollo alcanzado por esta región y ha considerado que representa "una gran oportunidad" para las empresas de Castilla y León, tanto por su capacidad exportadora como por las posibilidades de cooperación en materia de innovación y de implantación empresarial.

Por último, ha puesto en valor el potencial de la Comunidad al recordar que cuenta con más de 10.000 empresas industriales y con un sistema universitario formado por nueve universidades (cuatro de carácter público y cinco de carácter privado) y 22 campus distribuidos por el territorio.

"Tenemos una extraordinaria capacidad de generación de conocimiento y hacemos un esfuerzo especial para que esa investigación y esa innovación se transfieran cada vez más a las empresas y respondan a sus necesidades", ha concluido.

"TIERRA DE CONFIANZA"

Por su parte, el alcalde de la capital del Pisuerga ha ofrecido a la delegación empresarial una radiografía de la situación geográfica e industrial de Valladolid, en la que ha destacado el potencial económico de la ciudad como un entorno "seguro y de confianza" para la inversión extranjera.

En la misma línea, Carnero ha puesto en valor las características de la población local, al señalar que la "estabilidad" y la "llaneza" de sus habitantes constituyen un pilar fundamental para alcanzar acuerdos comerciales sólidos y duraderos.

El regidor de la capital vallisoletana ha desgranado la estructura económica de la capital del Pisuerga en cuatro grandes pilares, en los que ha situado en primer lugar a la industria agroalimentaria.

A este respecto, ha explicado que la climatología de la zona ha propiciado históricamente un sector agrario rico que ha sabido transformarse en una potente industria de transformación.

Carnero ha subrayado la "primera calidad" y la "trazabilidad en el origen" de productos locales como el vino, el cordero y el pan, este último favorecido por el carácter eminentemente cerealista de la provincia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La jornada ha convertido a Valladolid en un espacio de encuentro entre instituciones, organizaciones empresariales y empresas para analizar las fortalezas económicas de ambos territorios, compartir experiencias e identificar ámbitos de colaboración capaces de traducirse en nuevos proyectos empresariales e inversiones a medio y largo plazo.

El encuentro ha reunido a más de cuarenta representantes empresariales e institucionales del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí, entre ellos presidentes de cámaras de comercio, responsables de organizaciones empresariales y directivos de algunos de los principales grupos económicos de la región.

Entre las compañías participantes destacan algunos de los mayores conglomerados empresariales del Kurdistán iraquí, como KAR Group, Mass Group Holding, Qaiwan Group, Faruk Investment Group, Cihan Group, Khoshnaw Group, Hewa Group, Galiawa Group, UB Holding o Darin Group, junto a empresas de referencia en ámbitos como las telecomunicaciones, la industria farmacéutica, la producción agroalimentaria, la aviación, el desarrollo inmobiliario o la construcción, así como representantes de las cámaras de comercio de Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Halabja y Zakho.

Tras la inauguración, el foro ha abordado las fortalezas de Castilla y León y Valladolid como territorio de inversión, industria e innovación, para poner el foco en la competitividad del tejido empresarial, el liderazgo de sectores estratégicos como la automoción, la agroalimentación, la energía, la logística, las tecnologías de la información y la industria avanzada, así como en el ecosistema de apoyo a la inversión y la estrecha colaboración entre administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas para favorecer la implantación y el crecimiento de nuevos proyectos empresariales.

En este contexto, se ha presentado Valladolid Now, la estrategia conjunta impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid para atraer inversiones y acompañar a las empresas durante todo su proceso de implantación.

En este contexto, la delegación del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí ha presentado una cartera de oportunidades de cooperación dirigida específicamente a las empresas de Castilla y León, poniendo el foco en aquellos ámbitos en los que la experiencia y el conocimiento del tejido empresarial de la Comunidad pueden contribuir al proceso de diversificación económica que impulsa la región.

Entre las áreas prioritarias de colaboración destacan la industria y la automoción, la agroalimentación, la construcción y el desarrollo urbano, la energía y las energías renovables, el turismo, la educación y la formación, así como el ámbito farmacéutico y sanitario.

En todos estos sectores se han planteado oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos de inversión, transferencia de tecnología y conocimiento, consultoría especializada, formación, innovación, asociaciones público-privadas y alianzas empresariales estables entre empresas e instituciones de ambos territorios.