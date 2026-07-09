Valladolid reunirá este fin de semana a la élite del futbolín español, con participación de 600 parejas

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se ha preparado para reunir este fin de semana a la élite del futbolín español en la decimoctava Final de la Liga Nacional EVO-PRESAS 2025/26, una cita que ha convocado en la Cúpula del Milenio a más de 600 parejas procedentes de toda España los días 11 y 12 de julio.

Los participantes han logrado su clasificación tras una temporada en la que han competido más de 2.500 equipos en las distintas ligas locales, másteres y torneos oficiales que integran la Liga Nacional de Futbolín (LNF), considerado el mayor circuito competitivo de este deporte en el país.

Esta competición ha alcanzado este año su decimoctava edición y ha constituido, junto al Campeonato Nacional, la gran cita anual del calendario de la LNF, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

La Final de Liga nació originalmente en Valladolid, donde sus primeras ediciones se han disputado en el Pabellón de La Flecha, en Arroyo de la Encomienda, aunque posteriormente ha adoptado un formato itinerante con el objetivo de acercar la competición a diferentes territorios. En los últimos años, el evento ha pasado por sedes como La Estrada (Pontevedra), Benavente y Boecillo, además de otras ciudades como La Bañeza, Zaragoza y Sevilla.

El acceso a la Final ha quedado reservado exclusivamente a los jugadores que obtienen su clasificación a lo largo de la temporada en las modalidades de movimiento y parado, cumpliendo los criterios deportivos establecidos por la organización. Además, tanto la inscripción como la participación en la fase final han sido completamente gratuitas para todos los equipos clasificados, un modelo que ha buscado garantizar la igualdad de oportunidades y premiar exclusivamente el rendimiento deportivo de los participantes.

La organización de la Final de la Liga Nacional EVO-PRESAS 2025/26 corre a cargo de la Fundación Eusebio Sacristán y la LNF, cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid y el Club de baloncesto Recoletas de Zamora.

El evento se desarrolla bajo la batuta de la Fundación Eusebio Sacristán, una entidad que ha impulsado infinidad de proyectos de ocio y tiempo libre saludables abiertos a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

El presidente de la Liga Nacional de Futbolín y director general del Grupo Presas, José Presas Zobra, ha destacado la importancia de esta nueva edición como una gran fiesta del futbolín español y una oportunidad para seguir dando visibilidad a una actividad de la cultura popular que ha sabido evolucionar hacia una competición moderna, atractiva y de altísimo nivel.

Por su parte, desde Caja Rural de Zamora han reafirmado su voluntad de apoyar estos proyectos por generar un impacto positivo en el territorio y favorecer el desarrollo social y deportivo.