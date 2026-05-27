Valladolid reunirá a más de 2.300 niños en cuatro grandes eventos deportivos escolares los días 30 de mayo y 7 de junio

Presentación de los días del minivoley, minibasket, minibalonmano y atletismo en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid reunirá a más de 2.300 niños en cuatro eventos deportivos como los días del minivoley y minibasket el 30 de mayo y los del minibalonmano y atletismo el 7 de junio.

Estos eventos se han presentado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con la presencia de las entidades y clubes organizadores junto a la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez.

Así, este sábado, 30 de mayo, el patio principal del Colegio Lourdes acogerá el Día del Minivoley, en el que participarán 75 equipos de diferentes colegios y clubes.

Se habilitarán once campos en los que se disputarán 94 partidos de minivoley 4x4 entre las 9.30 y las 14.30 horas, con una gran foto de grupo prevista para las 13.00.

Ese mismo día tendrá lugar también el Día del Minibasket, una de las jornadas más multitudinarias del deporte escolar vallisoletano, con 1.400 participantes repartidos en 99 equipos que jugarán en once campos. Todos los niños recibirán una medalla conmemorativa.

BALONMANO Y ATLETISMO

Por otro lado, el domingo 7 de junio será el turno del Día del Minibalonmano, que reunirá a 32 equipos -16 benjamines y 16 alevines- y a un total de 350 menores. En este caso la actividad se traslada al 'templo del balonmano' Huerta del Rey. Los partidos se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.00 horas en los dos campos exteriores, la pista central de Huerta del Rey y un campo adicional en el gimnasio. Además, se instalará un escenario para la entrega de medallas y camisetas a todos los participantes.

Ese mismo domingo, la Acera de Recoletos, el Paseo de Coches del Campo Grande será el escenario del Día del Atletismo en la Calle, una gran fiesta dirigida a niños de entre 5 y 14 años que busca acercar este deporte a los más pequeños.

Se espera la participación de 500 menores, que recorrerán un circuito de ocho a diez pruebas de atletismo, incluyendo tres hinchables, entre las 10.30 y las 14.00 horas. La jornada concluirá con un sorteo de premios entre todos los inscritos.

Con estas cuatro actividades, el Ayuntamiento ha señalado que Valladolid "reafirma su compromiso con el deporte base y convierte sus calles, patios y pabellones en un gran espacio de convivencia, aprendizaje y diversión para miles de jóvenes deportistas".