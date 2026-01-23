Valladolid revive la historia de los Tercios de Flandes con un programa de conferencias y una recreación histórica

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid celebrará el Día de los Tercios de Flandes del 28 al 31 de enero con un "completo programa que combina divulgación y recreación histórica".

La iniciativa se organiza en torno al aniversario de la decisiva batalla de Gembloux (31 de enero de 1578), cuya victoria permitió a los soldados liderados por don Juan de Austria y Alejandro Farnesio recuperar el sur de Flandes; y que cada año inspira eventos culturales y recreaciones históricas en ciudades como Madrid o Sevilla.

La conmemoración arrancará el miércoles 28 de enero con la conferencia 'Los Tercios. Evolución del arte militar', a cargo del coronel Francisco Arias Marco, director de la Academia de Caballería en 2014.

Un día después, el jueves 29, tendrá lugar la ponencia 'Los Tercios: la batalla de Portugal. El último servicio del duque de Alba a Felipe II', impartida por el periodista y escritor Víctor Fernández Correas. Cerrará el ciclo de conferencias la charla 'Los Tercios: honor, disciplina y resistencia de una nación', a cargo del poeta e historiador Álvaro González Díaz.

Todas las conferencias se celebrarán en la Sala Cossío - Casa Revilla, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Pondrá el broche de oro a esta iniciativa la recreación histórica que, el sábado 31 de enero, convertirá el entorno de las plazas de Federico Wattenberg y San Pablo en el campamento de los Tercios de Flandes, detalla la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

Así, en horario de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, la plaza de Federico Wattenberg acogerá la recreación de un asentamiento militar que permitirá al público presenciar el alistamiento de soldados caracterizados con armas y vestimentas fieles a las originales de la época, así como a una escuela de esgrima y demostraciones de tiro de arcabuceros.

Como colofón, a las 19.30 horas partirá un desfile desde este emplazamiento para recorrer las calles Cadenas de San Gregorio, Fray Luis de Granada, Lira, San Martín y Angustias, hasta la plaza de San Pablo, donde a las 20.00 horas tendrá lugar una lectura y recreación histórica dedicada a los Tercios, finaliza el comunicado.