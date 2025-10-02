Valladolid rinde homenaje a 27 vecinos centenarios, ejemplo de "esfuerzo, sabiduría y coraje"

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha rendido homenaje este jueves, 2 de octubre, a un total de 27 vecinos centenarios de la ciudad, a quienes ha reconocido como ejemplo de "trabajo, esfuerzo, dedicación, sabiduría y coraje".

La Sala de Recepciones del Consistorio ha acogido un acto presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y en el que han estado presentes los concejales y representantes de los grupos municipales, quienes han acompañado al regidor en la entrega de una planta y un libro a los 27 protagonistas que han cumplido 100 años en este 2025.

En el acto, enmarcado en el Día Internacional de las Personas Mayores, el alcalde ha dado la enhorabuena a cada uno de los homenajeados, así como a sus allegados, a quienes ha recordado que son "afortunados" por poder "seguir disfrutando" de estos familiares.

En este contexto, Carnero ha puesto en valor la importancia de las personas mayores en la sociedad y, en concreto, ha ensalzado el "trabajo, esfuerzo, dedicación, sabiduría y coraje" de los protagonistas, a quienes ha agradecido su "aportación" a la ciudadanía.

Asimismo, ha incidido en el origen de los 27 reconocidos, quienes además de nacidos en Valladolid, llegan de municipios de otras provincias de Castilla y León o, incluso, de París (Francia). "Esta ciudad ancla sus raíces en nuestros pueblos", ha resaltado Carnero al respecto.

Tras la reproducción de un vídeo con los nombres y fotografías de cada uno de los homenajeados y una recopilación de acontecimientos que tuvieron lugar en 1925, años en el que nacieron, el alcalde ha hecho hincapié en la importancia de trabajar para este colectivo.

En este sentido, ha incidido en que el 28 por ciento de los vallisoletanos tiene más de 65 años y ha llamado a impulsar la atención y cuidados a esta población: "Cuidar de los mayores es importante, ahí vamos a acabar todos".

También ha advertido de "lacras" de las sociedad actual, como la soledad no deseada que afecta a los mayores, una situación que desde el Ayuntamiento de Valladolid se pretende paliar a través de iniciativas como el Plan Contigo o el proyecto piloto 'Pérgola'.

En este ámbito, ha apuntado también a la labor que se desarrolla en los Centros de Vida Activa, que realizan un "trabajo importantísimo", un contexto en el que el Ayuntamiento ha decidido ampliar el de Arca Real, además de ofrecer más espacios en el nuevo de Zona Centro.