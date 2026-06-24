Valladolid superó este martes su récord de temperatura máxima para un mes de junio con 40,6 ºC

Ranking de las 20 temperaturas máximas registradas en Castilla y León en la jornada del martes 23 de junio - @AEMET_CYL

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital vallisoletana ha superado este martes, 23 de junio, su récord de temperaturas máximas para un mes de junio tras llegar a los 40,6 grados, frente a los 39,8 grados que se alcanzaron el 28 de junio de 2019, el anterior récord.

Así consta en el ranking de temperaturas máximas publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) correspondiente al martes 23 de junio cuando se superaron los 40 grados centígrados en varias estaciones de Castilla y León con ese récord en el caso de Valladolid.

No obstante, la máxima del martes se anotó en Miranda de Ebro (Burgos), con 42,2 grados, seguida de Sardón de Duero (Valladolid), con 42,0 grados; Morales de Toro (Zamora), con 41,0, y Valladolid, Villalón de Campos y Zamora, las tres con 40,6 grados.

A continuación se sitúa Villafáfila (Zamora), con 40,4 grados, con el resto de las estaciones por debajo de los 40 grados. Y según consta en el ranking de máximas del martes 23 de junio en Castilla y León publicado por la Aemet, Matacán (Salamanca) se ha situado en el puesto 20 con 38,9 grados.

A esto se une la noche tropical con temperatura mínima igual o superior a 20 grados que se ha registrado en gran parte de Castilla y León con una "noche tórrida" en Segovia capital que ha anotado la mínima más alta con 26.0 grados.