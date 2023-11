Valladolid se tiñe de naranja por las víctimas de accidentes de tráfico y pide a las instituciones que eleven las penas

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han reunido este domingo en la plaza vallisoletana de Portugalete para conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y para reclamar a las instituciones que sean más firmes y eleven las penas a los condenados por haber provocado estos siniestros, en muchos casos mortales.

Este acto ha estado organizado por la Fundación Ávatar de Ayuda al Acidentado, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal AISLEME, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y la Asociación de Motoclues de Valladolid.

Asimismo, a este han asistido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar; la coordinadora en Castilla y León de la Dirección General de Tráfico, Inmaculada Matías, y el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge.

Antes del comienzo del evento, la organización ha repartido entre los asistentes lazos y claveles naranjas para teñir la plaza vallisoletana de dicho color y bajo el lema 'volver con el corazón'.

En este marco, el acto ha comenzado recordando que este día nació en octubre del año 2005 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los estados miembros y a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como Día Mundial en Recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Posteriormente, cuatro alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid Miguel Delibes han interpretado, de manera altruista, una pieza.

Así, Mari Paz González y Sira Pérez han sido las encargadas de leer el manifiesto, en el que se ha expuesto que es un evento para recordar a innumerables personas cuyas vidas han sido truncadas a causa de un siniestro vial. "Aquí hay que hablar de familias destrozadas, de vidas interrumpidas y de sueños rotos", ha continuado leyendo Sira Pérez.

Por otro lado, el escrito ha señalado que "no se puede consentir, como se está haciendo, que esta pandemia silenciosa siga truncando vidas y destrozando familias". "Somos víctimas invisibles, ignoradas en muchos casos por la sociedad, somos números, estadísticas, cifras sin nombre ni apellidos, sin fondo ni forma y si eso no se ve porque no existimos", ha añadido.

Por ello, han hecho un llamamiento a la sociedad y a la clase política para que "dejen de ser invisibles". Además, han añadido que se debe perseguir y castigar proporcionalmente al daño que causan a los autores de siniestros viales.

"Necesitamos y queremos sentencias ejemplarizantes porque merece el mismo el reproche, el robo de un beso, que la muerte de un inocente en el asfalto; no sería ni justo ni moralmente aceptable", han destacado en el manifiesto.

113 FALLECIDOS EN LO QUE VA DE AÑO

A continuación, el alcalde de la ciudad ha tomado la palabra y ha apuntado que, en lo que va de año, en Castilla y León ha cifrado 113 fallecidos en accidentes viales, de los cuales 11 han tenido lugar en la ciudad de Valladolid.

"Los accidentes de tráfico suponen la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años y, por ello, desde el Ayuntamiento vamos a continuar colaborando con las asociaciones a través de la policía local en lo que es la sensibilización de las medidas de seguridad vial en nuestros colegios", ha añadido el regidor.

Por ello, Carnero ha afirmado que van a retomar la Mesa de la Seguridad Vial con el objetivo de coordinar todas aquellas medidas que permitan, de alguna manera, ir ganando en seguridad vial, a través de la concienciación de que hay que extremar la precaución en cualquier tipo de vehículo.

"Nos estamos jugando mucho y, en muchos casos, nos jugamos la vida", ha concluido el alcalde de la capital vallisoletana.

Por su parte, Barcones ha deseado a todos aquellos que sufrieron un accidente con graves secuelas, los "mejores tratamientos médicos, todas las ayudas, porque la vida continúa y hay que continuar".

"Trabajamos cada día de manera conjunta en la prevención y concienciación a nuestra sociedad de que los accidentes de tráfico se pueden evitar, debemos evitarlos, debemos de evitar todo ese sufrimiento", ha añadido la delegada del Gobierno.

Para concluir, Barcones ha recordado que detrás de la mitad de los accidentes con víctimas mortales está el cansancio o una distracción; por ello hay que recordar cada día cosas "tan básicas" como que las normas de seguridad vial tienen el único objetivo de salvar vidas en las carreteras.