Valladolid a la "vanguardia" con un circuito para que empresas de automoción prueben soluciones de movilidad inteligente - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se sitúa a la "vanguardia" en innovación con un proyecto "pionero" en Europa que consiste en la puesta en marcha de un circuito urbano "a cielo abierto" que convertirá a la capital en un "banco de pruebas" para que empresas de automoción puedan testear sus soluciones centradas en movilidad inteligente. Con una inversión de 3,5 millones de euros, de los que el 75 por ciento proceden de fondos europeos Next Generation, el proyecto estará plenamente operativo en un plazo de dos años.

Esta iniciativa, que busca convertir a la ciudad en un laboratorio real de ciberseguridad aplicada al vehículo, es un "ejemplo" de colaboración pública y privada. El proyecto está impulsado por la Junta de Castilla y León -a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL)- y el Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), además, el desarrollo tecnológico correrá a cargo de una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Renault Group (70 por ciento) y Orange (30 por ciento), con la participación de Atos, Thales, GMV y Air Institute.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el director general del Incibe, Javier Barrios, y el director de Ingeniería de Reault Gruop, César Lorezo Pérez Director, han detallado el proyecto cuya implantación ya ha comenzado en Valladolid y que contempla la ubicación de 15 receptores de información.

La iniciativa incluye el despliegue de tecnología de última generación para garantizar la seguridad de la conectividad V2X ('Vehicle-to-Everything'), así el circuito permitirá que los vehículos equipados reciban avisos sobre peatones en ángulos ciegos, cruces peligrosos u obras, mientras que los vehículos no equipados serán detectados mediante cámaras.

Los cambios serán visibles en arterias principales de la ciudad como la Avenida de Salamanca, Paseo Isabel la Católica, Paseo de Zorrilla, Avenida de Madrid y Avenida de Zamora. En este recorrido se instalarán 15 unidades de comunicación V2X (de las cuales 12 ya están colocadas), paneles de información de velocidad y cámaras de control para la protección de peatones y gestión de aparcamiento.

Además, se creará un Centro de Control en instalaciones municipales que utilizará red 5G, infraestructura 'Edge Computing' para procesar eventos en tiempo real y sistemas de transporte inteligentes cooperativos. El calendario fija que la implementación y validación del Centro de Excelencia finalice antes del 30 de junio de 2026, momento tras el cual se iniciará una fase de mantenimiento de dos años antes de ser cedido definitivamente al Ayuntamiento.

En la presentación de este proyecto, el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que este circuito "refuerza el liderazgo innovador de Castilla y León en automoción" y consolida Valladolid como un "referente y a la vanguardia en movilidad inteligente, conectada y segura".

Mañueco ha subrayado que con este proyecto se refleja el potencial de la Comunidad para "liderar iniciativas innovadoras y contribuir activamente a la transformación del sector", con lo que se permite que fabricantes y proveedores ensayen en condiciones reales el desarrollo del vehículo autónomo "en convivencia con el tráfico habitual y con todas las garantías de seguridad".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones ha incidido en que, pese a la "incertidumbre" del contexto internacional, el sector en la Comunidad afronta un "futuro prometedor" por su fortaleza competitiva. Por ello, ha reiterado el compromiso de su Gobierno con las empresas y trabajadores de una actividad "estrechamente vinculada" Castilla y León.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha insistido en que se trata de una "ambiciosa" iniciativa de colaboración público-privada que involucra al conjunto de administraciones, desde el Gobierno estatal a través del Incibe y los fondos europeos, hasta la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento.

Para Carnero este proyecto "profundiza" en la senda de innovación iniciada de la mano de Renault en Valladolid, y se concibe como una iniciativa "pionera y única" en el territorio, al tiempo que ha destacado que se trata una respuesta decidida a un sector en evolución "continua y diaria".

Según el alcalde, este circuito "único" sitúa a Valladolid como "escenario ideal" para facilitar que todas las empresas interesadas puedan testear sus avances tecnológicos, con lo que se reafirma el apoyo "incondicional" de la ciudad al motor económico de la automoción.

Por su parte, el director de Ingeniería de Renault Gruop ha defendido el impulso de este centro de "excelencia" a cielo abierto como un gran avance para la movilidad y la "ciberseguridad" aplicada a las infraestructuras urbanas y ha reiterado que el proyecto ya ha arrancado con la colocación de las primeros doce unidades de comunicación V2X.

Por último, el director de Incibe ha reiterado que este proyecto lleva a Valladolid a liderar un proyecto nacional del sector automovilísticos y ha insistido en la importancia de avanzar en este tipo de iniciativas para afrontar los retos de la "nueva movilidad