Valladolid ve reforzada su cooperación con Madrid al recibir una delegación del grupo Ciudades Climáticamente Neutras

Recepción del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la delegación del grupo Climate Neutral and Smart Cities. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recibido en la tarde de este martes a una delegación de Cartif, como centro tecnológico coordinador del proyecto Mobilities for EU, varios miembros de la Comisión Europea y representantes del Ayuntamiento de Madrid, participantes todos ellos del encuentro 'Climate-Neutral and Smart Cities'.

Como han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, Valladolid "mantiene el liderazgo junto a la capital de España", ambas 'Ciudad Misión', "en la construcción de un modelo urbano basado en la sostenibilidad, la modernidad y la calidad de vida de los ciudadanos".

Para el Consistorio, la cooperación entre Madrid y Valladolid se refleja en un modelo urbano basado en la sostenibilidad y la vocación europea compartida de impulsar modelos urbanos sostenibles, digitales y centrados en las personas.

En este sentido, el alcalde ha recordado que Valladolid forma "parte activa" de los proyectos europeos que promueven la movilidad conectada y la descarbonización, con iniciativas como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad para la Movilidad Conectada y la Ciudad de la Automoción, que integran innovación industrial, formación, investigación y sostenibilidad.

Durante su intervención, Carnero ha destacado la colaboración interurbana como clave para alcanzar la neutralidad climática en Europa.

"Madrid y Valladolid somos dos ciudades conectadas, dos 'Ciudades Misión', que compartimos la visión de una Europa más verde, digital y centrada en las personas", ha afirmado, destacando a su vez el papel de las administraciones locales como motor de la innovación urbana.

El alcalde ha subrayado también la importancia de los proyectos europeos para trasladar la tecnología al bienestar ciudadano y ha recordado que Valladolid trabaja en un modelo de ciudad "humana, innovadora y sostenible", a través de iniciativas como el Plan de Transformación Digital 2024-2027 y el Centro Municipal de Ciberseguridad.

El Ayuntamiento ha recordado que "al frente de todo ello" está la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid (IdeVa) como elemento transmisor y aglutinador de la innovación y del desarrollo económico de la ciudad.

A este respecto, ha hecho referencia a que desde el Ayuntamiento de Valladolid se está desarrollando una política de Gobernanza del Dato pionera en España, que "nos permite tomar decisiones más precisas, compartir información entre departamentos y abrir la puerta a proyectos de inteligencia artificial y gemelos digitales".

"A través de proyectos como Avante, nuestra nueva plataforma de administración electrónica, y Vibes, el Valladolid Intelligent Destination Platform, podremos integrar información de movilidad, energía, turismo y servicios públicos en un mismo ecosistema de datos", ha explicado Carnero, quien ha explicado que "esto va a permitir, por ejemplo, anticipar necesidades de transporte, reducir emisiones, o gestionar de forma más eficiente nuestros espacios urbanos".

Carnero también ha hecho alusión a que Valladolid, además, es una Ciudad de la Automoción, ya que "desde hace décadas, nuestra industria ha sido potencia económica y motor de generación de empleo (más de 20.000 empleos directos)".

Los representantes institucionales, según fuentes municipales, han coincidido en que los fondos europeos Horizonte Europa y NextGenerationEU son un catalizador esencial para la innovación y la cohesión, y han destacado que los avances logrados en proyectos como Mobilities for EU servirán de referencia para toda la red de ciudades europeas comprometidas con la neutralidad climática.