Valladolid vuelve a "proyectarse al mundo" como escenario del videoclip de la superproducción india 'Alpha'

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha vuelto a "proyectarse al museo" en Bollywood con el lanzamiento del videoclip oficial de una de las canciones principales de 'Alpha', una de las grandes producciones cinematográficas de la India que se ha rodado en la ciudad.

La pieza ha despertado un "enorme interés" desde su publicación, ya que ha alcanzado miles de visualizaciones en las primeras horas, un dato que "evidencia el alcance internacional de esta producción y el impacto promocional que supone para la capital del Pisuerga".

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en valor la visibilidad obtenida con el filme y el videoclip, en los que la ciudad "se convierte en el auténtico escenario de la historia", en la que se muestran espacios emblemáticos.

La Plaza Mayor, la calle Cebadería, la Plaza Zorrilla, la calle Cascajares, el Pasaje Gutiérrez, San Benito, San Pablo, la calle Campanas o la Plaza de la Universidad sirven, en este caso, de telón de fondo a la secuencia musical protagonizada por los actores principales de la película.

La publicación de esta pieza supone un nuevo impulso para la proyección internacional de Valladolid tras el estreno de 'Alpha'. El videoclip amplía el recorrido promocional de la película y refuerza la estrategia del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Valladolid Film Commission y la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, para "consolidar la ciudad como destino de grandes rodajes internacionales y referente del turismo cinematográfico".

El rodaje de estas escenas musicales en Valladolid en 2025 se convirtió en uno de los momentos más destacados de la producción de Alpha, en la que la ciudad se convirtió en escenario de una de las secuencias más importantes del largometraje, ha aseverado el Consistorio.