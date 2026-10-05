El Valle de los 6 Sentidos idea una programación para que las familias disfruten de este espacio en su 20 aniversario

Conrado Íscar (i) y Moisés Santana, antes de la presentación de la programación por el 20 aniversario del Valle de los 6 Sentidos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valle de los 6 Sentidos ha ideado una programación especial para disfrutar en familia que combina ocio, naturaleza, creatividad y entretenimiento y gastronomía autóctona con motivo del 20 aniversario de este espacio y que se celebrarán los días 10, 11 y 12 de octubre.

Una fecha que coincidirá, además, con el X aniversario de Alimentos de Valladolid, por lo que maridará ocio con productos y sabores locales, según ha avanzado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, durante la presentación de esta programación que tratará de hacer "disfrutar y descubrir" a las familias este parque "de un modo diferente".

El programa arrancará el sábado 10 de octubre con una jornada especialmente dedicada a las familias. Entre las 11.00 y las 11.30 horas tendrá lugar la recepción y bienvenida de los participantes. A continuación, las familias podrán participar en el Raid de Orientación 'Los 6 Sentidos de Alimentos de Valladolid', una propuesta que convertirá a los participantes en auténticos equipos de exploradores.

A través de un "divertido recorrido" por las diferentes zonas del parque, tendrán que superar distintas pruebas y pequeños retos relacionados con los cinco sentidos y el entorno. La actividad estará acompañada además de propuestas de globoflexia y pintacaras, pensadas especialmente para los más pequeños.

Tras la actividad de la mañana llegará el momento de la comida. La organización invita a las familias a llevar su propia comida y disfrutar de un almuerzo al aire libre, en plena naturaleza y en compañía de familiares y amigos.

La programación continuará a las 18.00 horas con la entrega de premios de la gymkana familiar, antes de dar paso a una gran fiesta musical con animación, que pondrá el broche de oro a la jornada.

Está previsto que la jornada finalice alrededor de las 19.30 horas con una fotografía grupal de todos los participantes y la despedida de la Fiesta de las Familias en el Parque Valle de los 6 Sentidos.

La celebración continuará durante el domingo 11 de octubre, jornada en la que los visitantes podrán participar durante todo el día en diferentes talleres creativos y sensoriales. Entre las propuestas se encuentran 'Pinta tu piedra de los sentidos', pintacaras, 'La chapa del Valle' y la elaboración de máscaras sensoriales, ha descrito el presidente.

El lunes 12 de octubre se incorporarán nuevas actividades, entre ellas un taller de estampación con hojas, la elaboración de mini tarros de esencias y la actividad 'Mi jardín en una maceta', acercando a los participantes al mundo de la naturaleza y la creatividad.

Además, a las 13.00 horas, el anfiteatro del Parque Valle de los 6 Sentidos acogerá una propuesta especialmente dirigida al público familiar, la actuación de Luciérnagas Teatro, con el espectáculo '400.001 millones de estrellas'.

La programación incluirá también un taller de decoración de galletas con fondant, una actividad en la que los participantes podrán decorar sus propias galletas utilizando diferentes colores, formas y motivos y llevarse posteriormente sus creaciones como recuerdo de la celebración. El taller tendrá un aforo máximo de 50 personas y será necesaria inscripción previa.

El precio será de 10 euros para adultos, 8 euros para niños de hasta 12 años, 6 euros para adultos pertenecientes al Club de Amigos de la Provincia y 5 euros para niños del Club de Amigos de la Provincia. La inscripción al taller incluye además la entrada al Parque Valle de los 6 Sentidos.

Con esta programación, el Valle de los 6 Sentidos quiere celebrar junto a las familias de Valladolid sus 20 años como parque de ocio, naturaleza y diversión para todos los públicos.