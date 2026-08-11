Una vallisoletana diseña una aplicación para recorrer el Museo del Prado mediante narraciones y retos visuales - APP

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La graduada en Bellas Artes y diseñadora de interfaces vallisoletana Celia G-Castaño ha desarrollado 'Explora Prado', una aplicación móvil independiente que propone una forma personalizada, guiada y accesible de recorrer el Museo Nacional del Prado a través de un enfoque narrativo, mapas paso a paso y retos visuales.

La creadora de la herramienta ha explicado que la idea ha surgido tras detectar durante sus visitas la necesidad de contar con un recurso más accesible y centrado en la experiencia de usuario.

La plataforma se distancia del uso de inteligencia artificial para apostar por la usabilidad y priorizar la observación directa de la obra original. El recurso se estructura en torno a tres ejes: planos explicativos para facilitar la orientación por las salas, audios con un enfoque divulgativo sobre la historia y curiosidades de los cuadros, y pequeñas actividades pensadas para detenerse a observar los detalles de cada pieza.

Aunque la iniciativa ha arrancado enfocada en la pinacoteca madrileña, la estructura está concebida para adaptarse en el futuro a otros espacios culturales.

La aplicación está disponible en español e inglés para dispositivos iOS y Android bajo un modelo que permite probar gratuitamente las primeras obras de cada recorrido antes de realizar una compra. Actualmente, la plataforma ofrece los itinerarios 'Obras maestras del Prado', 'El genio de Velázquez' y 'Luces y sombras de Goya' por un coste de 1,99 euros con acceso permanente, además de incluir un recorrido introductorio sobre la historia del edificio totalmente gratuito.