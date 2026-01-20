La vallisoletana Rocío Torío publicará este viernes 'El día que compre flores', su primer álbum en solitario

Rocío Torío. - ROCÍO TORÍO

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora vallisoletana Rocío Torío lanzará este viernes, 23 de enero, 'El día que compre flores', su primer álbum en solitario, en el que la artista propone un "recorrido íntimo por los diferentes estados vitales y afectivos".

Tras el lanzamiento de cuatro singles, 'Pechito de cristal', 'Tortura y placer', 'Humo' y 'Mi prioridad', Torío publicará el mencionado LP al completo en todas las plataforma digitales, según ha informado el equipo de la artista en un comunicado recogido por Europa Press.

La vallisoletana, que llegó a la última semifinal de La Voz España, abre así una nueva etapa creativa en su carrera, que ahora estará marcada por la "honestidad emocional", ya que el disco se construye como un "recorrido íntimo" por estados como el "desamor, la fragilidad, el deseo, la tristeza, la sanación y la reconstrucción".

En lo musical, el trabajo discográfico "dialoga" con el soul, el R&B, el pop o la percusión latina, "siempre al servicio de la canción y de la emoción", y con la voz de Torío como "eje vertebrador".

De este modo, en 'El día que compre flores' la artista se muestra "consciente" de su propio lenguaje, y apuesta por composiciones personales que convierten cada canción en "una pequeña escena emocional".